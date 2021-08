BATAGUASSU| Celebração de Nossa Senhora dos Navegantes acontece domingo, dia 15 de agosto

Travessia fluvial será sem a presença de fiéis

Com o objetivo de manter viva a tradição da 73ª Festa de Nossa Senhora dos Navegantes mesmo diante da pandemia da Covid-19, a Prefeitura e a comunidade católica de Bataguassu fará no dia 15 de agosto, a travessia fluvial da Santa do Distrito de Nova Porto XV até Presidente Epitácio (SP) com uma embarcação pequena e sem a presença de fiéis, evitando a aglomeração de pessoas e respeitando os cuidados sanitários necessários.





De acordo com o prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB), que estará presente no tradicional evento religioso, a saída da Santa está prevista para às 7 horas (horário de Brasília) do Píer Turístico de Nova Porto XV. “Será um momento de fé, de devoção e esse ano especialmente estamos comemorando a aprovação do registro da festividade por parte do Conselho Estadual de Políticas Culturais, que tornou a nossa Festa de Nossa Senhora dos Navegantes como Patrimônio Imaterial de Mato Grosso do Sul”, destacou o chefe do Executivo.





Conforme a programação, chegando em Presidente Epitácio (SP), Nossa Senhora dos Navegantes desembarcará no Píer Turístico e seguirá para o Pavilhão de Eventos na Orla, local escolhido para a realização da Santa Missa prevista para às 10 horas (horário de Brasília), com a presença de fiéis.





Logo após, haverá carreata e regresso da imagem de Nossa Senhora dos Navegantes ao Distrito de Nova Porto XV.





No Distrito, às 15 horas (horário de Brasília), será celebrada missa no Salão de Nossa Senhora dos Navegantes. A Santa será recepcionada pela Banda Musical “Ambrósio Lemes”.

Haverá ônibus saindo da Capela de Nossa Senhora dos Navegantes, no Distrito de Nova Porto XV, para levar os fiéis que quiserem acompanhar a missa em Presidente Epitácio (SP), com saída às 8 horas (horário de Brasília).





Este ano, como já informado pela administração municipal, a programação social do evento está cancelada.





A celebração da 73ª Festa de Nossa Senhora dos Navegantes é uma realização da Comunidade Católica de Nossa Senhora dos Navegantes com apoio da Prefeitura de Bataguassu e Câmara de Vereadores.





Confira a programação completa





7 horas – Procissão fluvial com saída da imagem de Nossa Senhora dos Navegantes do Distrito de Nova Porto XV para Presidente Epitácio (SP);





10 horas – Missa no Pavilhão de Eventos em Presidente Epitácio (SP). Logo após, haverá carreata e regresso da imagem de Nossa Senhora dos Navegantes ao Distrito de Nova Porto XV;





15 horas – Missa no Salão de Nossa Senhora dos Navegantes no Distrito de Nova Porto XV.

OBS: 8 horas – Saída do ônibus da Capela de Nossa Senhora dos Navegantes aos fiéis que quiserem acompanhar a missa em Presidente Epitácio (SP). Obrigatório uso de máscara e cumprimento de medidas de biosegurança.





