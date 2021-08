BATAGUASSU| Akira recepciona comitiva estadual; Autoridades visitam frigorífico Marfrig e recebem informações sobre a construção da fábrica de hambúrguer no Município

O prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) recebeu na última sexta-feira, dia 20 de agosto, a comitiva estadual com a presença do presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB); do secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck; além do presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems), Sérgio Longen e do diretor-presidente da Energisa, Marcelo Vinhaes.





Entre as agendas, houve a entrega de insumos do Movimento Unidos pela Vacina, ação encabeçada pela Fiems e Energisa.





As autoridades estaduais chegaram ao município por volta das 16 horas (horário de Brasília) e estiveram no frigorífico Marfrig Global Foods recebendo informações a respeito da construção da fábrica de hambúrguer.





Conforme exposto pelos representantes da indústria, o projeto de implantação da unidade no município para produção de hambúrgueres, almôndegas, carnes cozidas, salsichas e carne moída compactada prevê a geração de 120 empregos diretos (por turno), com início das operações em janeiro de 2022.





Simultaneamente a fábrica de hambúrguer , haverá a implantação de uma fábrica de fábrica de colágeno na unidade da empresa.





A Prefeitura de Bataguassu está apoiando a realização da obra, com a cedência de maquinários para atender o empreendimento.





Jaime Verruck disse que o objetivo do Governo do Estado é retomar a economia, tornando Mato Grosso do Sul cada vez mais forte, disponibilizando recursos e trabalhando por todos os 79 municípios do Estado.





Se referindo a Zona de Processamento de Exportação (ZPE) localizada em Bataguassu, o secretário enfatizou a importância de um esforço conjunto para fomentar a atração de empresas para o município.





“Temos em Bataguassu a única ZPE privada do País, totalmente regularizada e pronta para ser ativada. Nós temos que fazer um esforço conjunto – Fiems, Assembleia Legislativa, Governo do Estado – para atrair empresas para se instalarem por aqui, promovendo geração emprego e trabalho ao povo bataguassuense”, disse.





Verruck comentou ainda que recebeu do prefeito Akira a demanda referente ao licenciamento ambiental do Polo Empresarial de Bataguassu e se prontificou em acompanhar e realizar um cronograma adequado e rápido para que toda a documentação necessária seja encaminhada ao município.





O prefeito agradeceu a presença de todos durante o evento e se dirigindo ao representante da Semagro enfatizou a importância do apoio do Governo do Estado para também buscar a ativação do Porto do município, que fica às margens do rio Pardo.





“Precisamos ter um aproveitamento do porto e mostrar a potencialidade de Bataguassu, município que está perto do Estado de São Paulo. Estamos preparando Bataguassu na área da educação, saúde, infraestrutura, promovendo o desenvolvimento para que as empresas venham para Bata guassu, para que possamos receber investidores”, avaliou.

ESCOLA TÉCNICA

A comitiva estadual esteve também na data visitando as dependências do Centro Educacional Juventude do Amanhã (CEJA), local onde funciona a Universidade Aberta do Brasil (UAB) e a Escola Técnica que está em fase de construção.

Akira reforçou ao presidente da Fiems, Sérgio Longen, a importância de atender a solicitação do município com a oferta de cursos técnicos para a capacitação da mão-de-obra local.

“Vamos oferecer as condições necessárias para que a Fiems possa ofertar cursos técnicos e potencializar a industrialização em Bataguassu. Nossa gestão tem o compromisso com a geração de emprego e para isso precisamos preparar nossa mão-de-obra, dando preferência aos cidadãos bataguassuenses. Vamos precisar muito do apoio da Fiems nesse sentido”, disse o prefeito.











ASSECOM