BATAGUASSU| Akira recebe representantes da Coordenadoria de Perícias do Estado e discutem sobre sequência dos atendimentos no Município

O prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) se reuniu ontem, dia 3 de agosto, no gabinete municipal, com o coordenador adjunto de Perícias, José de Anchieta Souza para falar a respeito da renovação do termo de cooperação entre município e Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) que garante a sequência dos atendimentos de perícia no município.





Durante o encontro, que contou também com a presença do diretor do Departamento de Apoio as Unidades Regionais (DAUR), Nelson Fermino Júnior, o coordenador adjunto explicou ao chefe do Executivo que no ano passado foi inaugurada a Unidade Regional de Perícia e Identificação (URPI) com sede na Avenida Padre Anchieta, porém, o órgão ainda aguarda a vinda de profissionais (peritos criminais, perito médico legista, papiloscopista entre outros) para que todos os atendimentos passem a ser oferecidos de forma concreta no município.





"Atualmente contamos com uma médica contratada pelo Governo do Estado, que é quem atende as ocorrências de lesão corporal. Esses atendimentos tem sido feitos provisoriamente em uma sala na Delegacia de Polícia Civil, mas precisamos utilizar a estrutura da URPI que está paralisada e para isso precisamos de um servidor administrativo para apoiar os atendimentos no local", comentou o coordenador.





Segundo Anchieta, a previsão é que a partir do mês de junho de 2022, com a convocação dos profissionais que recentemente fizeram o concurso público para a área a implantação completa de todos os serviços seja concretizada atendendo também os municípios de Anaurilândia, Brasilândia e Santa Rita do Pardo.





Sobre o assunto, o prefeito se prontificou em viabilizar um servidor administrativo para apoiar os atendimentos na URPI e também sinalizou favorável a renovação do termo de cooperação beneficiando principalmente a população de Bataguassu. "Diante da importância dos atendimentos, vamos apoiar essa demanda do Governo do Estado para que a população não seja prejudicada sem os serviços", avaliou Akira.





A Unidade Regional de Perícia e Identificação (URPI) possui 564, 5 m² e conta com recepção, área administrativa, sala para necropsia, salas específicas para realização de exames de corpo de delito e para o atendimento de mulheres vítimas de violência e demais crimes sexuais; espaço para identificação (expedição de carteiras de identidade), sala para médico (necropsia), sala para realização de perícias entre outros espaços. O investimento para execução da obra foi na ordem de R$ 1.186,137,87 mil por parte do município.





O Governo do Estado, via Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) vai ser responsável pela operacionalização, equipamentos e servidores do órgão.





Antes da implantação da URPI, os munícipes precisavam se dirigir até a Regional de Nova Andradina para receberem esse tipo de atendimento.





