BATAGUASSU| Akira entrega premiação para vencedores do Concurso de Música Sacra "Cantemos e nos Encantemos com a Senhora dos Navegantes"

O prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) recebeu no gabinete municipal os três únicos participantes do Concurso Musical "Cantemos e nos Encantemos com a Senhora dos Navegantes", ação da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) por meio do Museu Municipal “Helena Meirelles” e Centro Cultural de Bataguassu. A iniciativa contou com o apoio da Paróquia São João Batista.





Na ocasião, foram entregues os cheques correspondentes as três premiações do concurso cultural desenvolvido em alusão à Nossa Senhora dos Navegantes e que teve como objetivo oportunizar aos munícipes a exposição de talento musical; e valorizar a história e memória da tradicional festividade religiosa realizada no dia 15 de agosto.





Participaram da iniciativa músicos, compositores e intérpretes residentes em Bataguassu, com idade a partir de 18 anos, de ambos os sexos.





Foram premiados os cantores Jorge Luiz de Freitas (1º lugar); Lucas Antonio da Cruz Souza (2º lugar) e José Dias de Alencar Filho (3º lugar), que receberam respectivamente R$ 500,00 (1º lugar); R$ 300,00 (2º lugar) e R$ 200,00 (3º lugar).









A comissão julgadora dos trabalhos foi composta pela cantora Aline Cristina da Silva Costa e pelos músicos instrumentistas José Carlos Guedes e Ailton Cezar Macedo dos Santos; que avaliaram os critérios de apresentação, originalidade, afinação, voz e ritmo.





Durante o ato de entrega da premiação, a secretária municipal de Educação e Cultura, Regina Duarte de Barros Dovale agradeceu a presença de todos e enfatizou que essa foi a primeira edição do concurso cultural e que o objetivo da administração municipal é aprimorá-lo para o ano que vem.





O padre Márcos Fernandes, pároco da Paróquia São João Batista "parabenizou na oportunidade a realização do concurso cultural destacando que um belo elo da comunidade poderá nascer em outras possíveis e futuras edições da iniciativa".





Em seu pronunciamento, Akira agradeceu a todos os que participaram da edição do concurso e parabenizou, em especial, os vencedores. O prefeito destacou que temos importantes valores musicais no município e que o objetivo é oportunizar e despertar novos talentos. "É importante fomentar a cultura aliada a fé, que é característica da festividade de Nossa Senhora dos Navegantes para o nosso município. A iniciativa do concurso cultural foi muito importante por resgatar os valores históricos, religiosos e culturais e plantamos uma semente para os próximos anos. Agradeço a participação de todos", disse Otsubo.









Estiveram presentes no ato de entrega da premiação a historiadora do Museu Municipal “Helena Meirelles”, Cida Modesto além da coordenadora municipal de Cultura, Cida Meira.

De acordo com a comissão organizadora do concurso cultural, em breve, os trabalhos estarão expostos na galeria virtual do Museu Municipal "Helena Meirelles".