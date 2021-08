Audiência pública nesta sexta-feira debate duplicação da Coronel Ponciano em Dourados

Reunião em Campo Grande entre Marçal, Riedel e Alan tratou sobre a duplicação da Coronel Ponciano

A apresentação da nova Coronel Ponciano em Dourados será realizada em audiência pública nesta sexta-feira (13) na Câmara Municipal de Dourados. O evento é uma proposição do deputado estadual Marçal Filho (PSDB) e tem início às 18h30. O Secretário de Infraestrutura do Governo, Eduardo Riedel, irá apresentar o cronograma das obras.





Nesta semana o deputado Marçal esteve com o secretário Riedel, o prefeito Alan Guedes e o empresário Nelson Brait, representando a Associação Comercial de Dourados, além de técnicos do Governo do Estado, para tratar sobre o projeto em andamento.





Em fase de licitação, a duplicação terá investimento do Estado, de R$ 18 milhões. O projeto de Engenharia é da Prefeitura de Dourados. “Parte da pista será duplicada e contará com ciclovia e moderna iluminação”, diz o deputado Marçal Filho, que articulou recursos com o governador Reinaldo Azambuja para realização da obra.





A duplicação da via será da BR-163 até a rua Palmeiras, imediações do cemitério Municipal, trecho de aproximadamente 2,7 km. Da rua Palmeiras até a avenida Marcelino Pires, percurso de 1,5km, será feita revitalização, pois não há espaço para duas pistas.





Equipe da Secretaria Municipal de Planejamento de Dourados fará a apresentação do projeto de engenharia durante a audiência. Será uma oportunidade para a população conhecer a nova Coronel Ponciano.





Já o secretário Eduardo Riedel irá expor as etapas da obra e as intervenções que serão realizadas ao longo da via. A expectativa é a de que neste semestre seja realizada a licitação para contratação da empresa para dar início à duplicação.





Marçal Filho quer envolver a sociedade na discussão da revitalização da Coronel Ponciano antes que as obras comecem. “É uma obra aguardada há muito tempo e precisamos que seja realizada de forma que beneficie a todos, o empresariado daquela região e os usuários da via, em específico os moradores do jardim Guaicurus e região”, diz o deputado.





Há anos Marçal vem lutando por melhorias na via. A revitalização foi um dos principais pedidos feitos por ele ao governador Reinaldo Azambuja. A intervenção ao longo da Coronel Ponciano é considerada de extrema importância devido ao grande tráfego. Nos últimos anos vários loteamentos surgiram na região sul da cidade, exigindo melhorias no trânsito.





Outra luta do deputado é a construção de viaduto na BR-163, de acesso ao Grande Guaicurus. O Governo Federal já sinalizou liberação de recursos e autorizou a contratação de empresa para executar as obras.

Projeto mostra como ficará a nova Coronel Ponciano em Dourados







ASSECOM