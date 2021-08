Atriz de filmes indianos é novo amor de Caio Castro, entregam amigos; conheça

Caio Castro e Grazi Massafera não estão mais juntos, como noticiou com exclusividade a coluna Leo Dias, nesta sexta-feira (27/8). E o ator já tem novo affair, a brasileira e estrela da Netflix Índia Larissa Bonesi.

Amigos de Caio revelam que ele e a também modelo já ficaram juntos, entre idas e vindas, por seis anos. E que o artista ainda guarda muitos objetos que a moça o presenteou. Outro detalhe curioso é que, durante o namoro com a Grazi, Caio ficou no máximo três meses sem falar com Larissa.

A fila andou tão rapidamente que o ator já está prestes a reencontrar Larissa. A moça já está de malas prontas para o Brasil e chegará na próxima segunda-feira (30/8), a São Paulo, para se encontrar com o galã da Globo.

Quem é Larissa Bonesi?

A atriz Larissa Bonesi tem 31 anos, também é modelo e dona de um gênio bastante forte. Ela é um dos nomes de destaque do filme indiano Penthouse, recém-lançado pela Netflix. Em sua conta no Instagram, a jovem possui, atualmente, cerca de 440 mil seguidores. Larissa é bastante conhecida por seus trabalhos na indústria de filmes Telugu, na Índia.

Sua jornada na indústria cinematográfica começou com a aparição como dançarina ao lado de dois atores muito conhecidos de Bollywood: Akshay Kumar e John Abraham, na comédia romântica Desi Boyz.