Ataque de ‘justiceiros’ deixa dois mortos e três feridos na fronteira

Execuções ocorreram no Bairro San Juan Neumann





Vítima em estado grave foi levada ao Hospital Regional de Pedro Juan (via WhatsApp)







Ataque de grupo autodenominado “justiceiros” deixou dois mortos e três feridos na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, vizinha a Ponta Porã, cidade a 313 quilômetros de Campo Grande, na fronteira entre Brasil e o Paraguai. O crime ocorreu em uma casa no Bairro San Juan Neumann.





A informação é de que a vítima em estado grave foi levada ao Hospital Regional de Pedro Juan. De acordo com informações, os autores chegaram ao local em uma caminhonete VW Amarok e, com pistolas calibre 9 milímetros, realizaram dezenas de disparos contra as cinco pessoas. Entre eles há um adolescente de 17 anos.





Dois homens morreram no ataque. Uma das vítimas fatal morreu na casa e a outra ainda tentou correr e morreu logo depois. Próximo ao corpo de uma da vítimas, havia uma cartolina branca do grupo autodenominado “justicieiros de la frontera” com os dizeres “justiciero no robar P.JC.”.

A Polícia Nacional foi acionada os feridos foram encaminhados para o Hospital Regional de Pedro Juan Caballero.