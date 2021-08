Assistência Social e esporte de 7 municípios recebem R$ 360 mil em emendas do deputado Barbosinha

Os municípios contemplados com o repasse são: Anastácio, Bonito, Campo Grande, Deodápolis, Dourados e Nioaque

A destinação de emendas parlamentares para estruturar as redes de serviços de proteção social e ações voltadas à redução das desigualdades sempre foi defendida pelo deputado estadual Barbosinha (DEM-MS). Este ano o parlamentar garantiu R$ 360 mil em emendas para a assistência social e para o esporte em sete municípios sul-mato-grossenses.





Barbosinha ressalta que a liberação desses recursos para as cidades e entidades indicadas é fundamental neste momento de pandemia, em que as famílias têm sofrido os reflexos dos impactos econômicos diretamente no orçamento familiar.





Os municípios contemplados com o repasse do deputado nessas duas áreas foram: Anastácio, Bonito, Campo Grande, Deodápolis, Dourados e Nioaque.





As entidades beneficiadas com o repasse são a Associação de Mulheres Independentes na Ativa (AMINA), em Anastácio; o Instituto Mirim Ambiental, em Bonito. Em Campo Grande os recursos foram destinados para o Movimento de Apoio Social Campo-Grandense, José Ferreira Rocha Neto; para o Projeto Jaboque e para a Sociedade Assistencial Meimei.





No município de Dourados a emenda foi para o Instituto Fuziy que desenvolve ações sociais na região do grande Parque das Nações e da Reserva Indígena com as aldeias Jaguaripu e Bororó, promovendo atividades de informática, arte, cultura, lazer, esportes e cidadania com crianças, adolescentes, homens, mulheres e idosos.





Em Nioaque, o recurso foi garantido para a Associação e Oficina de Caridade de Santa Rita de Cássia e na cidade de Três Lagoas o recurso foi destinado para a Casa de Recuperação Restaurando Vidas.





Já na cidade de Deodápolis o recurso foi destinado à Prefeitura Municipal para ser utilizado em projetos esportivos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Esportes.





“É o tipo de parceria que temos estabelecido com as entidades e com as prefeituras para garantir cidadania e ajudar a diminuir as desigualdades sociais. Essas emendas são o resultado da ação que desenvolvemos em prol de todo o Mato Grosso do Sul e da nossa gente. É gratificante quando vemos nosso trabalho contribuindo para fazer a diferença na vida das pessoas”, disse o deputado Barbosinha.





Os 24 deputados estaduais tiveram R$ 1,5 milhão cada para destinar aos municípios e entidades para contemplar as áreas de educação, assistência social e as áreas de segurança, esporte, meio ambiente, agricultura familiar e cultura. Ao todo foram assegurados, com as emendas, R$ 36 milhões para os 79 municípios de Mato Grosso do Sul.





Por: Luciana Bomfim