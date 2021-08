Assembleia Legislativa aprova Moção de Congratulação a advogados de MS

deputado estadual Gerson Claro (PP)

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul aprovou nesta manhã (11) Moção de Congratulação aos advogados e advogadas de Mato Grosso do Sul pelo Dia do Advogado, comemorado hoje em âmbito nacional.





A homenagem proposta pelo deputado estadual Gerson Claro (PP), que também é profissional da área, foi apresentada em nome do presidente da OAB/MS (Ordem dos Advogados do Brasil) do Estado, Mansour Karmouche.





“Hoje, após quase 200 anos da criação do primeiro curso no País, contamos mais de 1 milhão de advogados que defendem os direitos da população bravamente, sobretudo diante das adversidades que enfrentamos nesse período pandêmico, se adequando às plataformas digitais e escrevendo seu nome na história e evolução da advocacia do Brasil”, afirma o parlamentar.





Gerson Claro concluiu a homenagem elogiando os profissionais que exercem a profissão com ética.





“Parabéns a todos que exercem a advocacia com dignidade, baseados nos princípios jurídicos e constitucionais, seja na esfera pública ou privada, seja autônomo ou empregado, promovendo o equilíbrio e assegurando a preservação dos direitos dos cidadãos”, finalizou.





Por: Fernanda Fortuna