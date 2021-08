ARTIGO| Técnicas para se concentrar nos estudos ouvindo música

Foto de Charlotte May no Pexels





Muitos alunos têm dúvidas se ouvir música durante os estudos pode melhorar o desempenho. De acordo com um estudo da Universidade de Caen, na França, estudar ouvindo música favorece a concentração do estudante. Já a pesquisa realizada pela Universidade de Phoenix, nos EUA, apontou que os alunos que ouviam música, tinham um rendimento menor do que aqueles que não ouviam.





Vale ressaltar que cada ser humano é único e possui suas próprias características e limitações. Logo, isso não significa necessariamente que é impossível ouvir música enquanto estuda e ter um rendimento excelente.





Para começar, é preciso entender que alguns tipos de música específicos devem ser selecionados. Por exemplo, não dá para optar por um “pancadão” ou um “rock pesado” – esses estilos são ótimos para fazer atividade física - mas, durante o estudo, ao invés de te ajudar, pode acabar atrapalhando.





A plataforma de streaming Spotify também realizou uma pesquisa utilizando diferentes tipos de gêneros musicais para avaliar como cada matéria se comportava com o estilo de música. Escutar música clássica, por exemplo, melhorou o desempenho nas disciplinas exatas. Já nas de linguagens, ficou entendido que músicas acompanhadas de letras não eram adequadas, principalmente quando se faz necessário muita atenção, pois o cérebro pode começar a captar a letra da música e tirar o foco da leitura.





É claro que o estilo musical de cada pessoa varia e alguns não gostam da música clássica. Por isso, o que fazer? Primeira opção: crie uma playlist com músicas que você já conhece que não tenham letras muito estrondosas. Assim, seu cérebro não vai prestar tanta atenção naquela letra, deixando apenas um som de fundo.





A segunda opção é o famoso estilo lo-fi, que tem características de leveza e simplicidade, e não tem muitos vocais. Ele ajuda a manter o foco e a concentração. E se você quer manter o ritmo de calmaria, pode optar pelo som da natureza. Assim como os bebês se acalmam com as canções de ninar, o barulho da chuva pode ser uma alternativa para te concentrar. Não existe fórmula mágica. Veja o que se aplica melhor a você e bons estudos.





(*) Leonardo Chucrute é diretor-geral do Colégio e Curso ZeroHum, Professor de matemática, ex-cadete da AFA e autor de livros didáticos.