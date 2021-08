ARTIGO| O Enem e o sonho de uma carreira

Foto: Carlos Cecconello/Folhapress



Ingressar na faculdade é o sonho da grande maioria dos jovens, pois gera a oportunidade de conquistar a independência e uma carreira consolidada. No Brasil, a melhor maneira de entrar na faculdade é prestando o Enem.





No entanto, é preciso estar ciente de que a redação tem um peso muito grande na maioria das universidades e cursos. Por isso, é importante treinar bastante a escrita, interpretação, referências e argumentos para fazer um texto brilhante. Além disso, é necessário estudar regularmente, fazer muitos exercícios e ler bastante.





O estresse e a ansiedade são os grandes vilões da vida do estudante. Junto com esses sentimentos, temos a falta de planejamento, rotina e desânimo. Mas, sem determinação, dedicação e disciplina, a aprovação não chega. Para assumir o controle, é recomendável a prática de exercícios e treino através de simulados. Isso ajuda o aluno a controlar o tempo e amenizar a pressão.





Busque organizar horários específicos para cada disciplina, preferencialmente de duas a três matérias diárias, intercalando humanas com exatas. Avalie também o uso de mapas mentais, já que podem ser úteis para fixar o conteúdo de forma visualmente organizada. Para tanto, é importante ter fé e acreditar que a aprovação é possível e que o estudante é capaz. Faça um exercício mental e se imagine na carreira que você quer atuar.





E como escolher a carreira? O segredo é pesquisar. Acompanhe os profissionais da área que você está pensando em atuar, esteja por dentro da rotina profissional e busque entender ao máximo como funciona cada área. O curso que você escolher é o que vai te guiar pela sua vida. Por isso, escolha com calma e atenção.





O sonho de todo estudante é sempre com a universidade pública. Mas, sabendo que a universidade particular também possui muita qualidade e preparo para formar um profissional preparado para o mercado, estão abertas as portas do Prouni. Através dele, o vestibulando pode conseguir uma bolsa de estudos de até 100% no curso que sempre sonhou.





Uma das vantagens do Enem é a oportunidade de estudar no exterior. Desde 2014, o INEP firmou acordo internacional com Portugal para aceitar a nota do Enem como forma de ingresso em suas universidades. Universidades renomadas de outros países como Porto, Lisboa, Toronto e até mesmo Oxford também aceitam o boletim do Enem como forma de ingresso ou etapa do processo seletivo.





O segredo para passar em qualquer concurso, assim como o Enem, é a persistência. É essencial que a pessoa acredite que é capaz de realizar seus sonhos, além de estar ciente de que a educação é o principal meio para mudar a realidade da vida de alguém. Caso não consiga uma vez, recomece, reveja item por item, priorize o que teve mais dificuldade, treine e acredite na sua aprovação.