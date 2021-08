ALEMS| Pautadas para hoje propostas que promovem direitos e criam campanhas de conscientização

Também aprovado com unanimidade em primeira discussão, o Projeto de Lei 53/2021 deve retornar ao Plenário nesta quarta-feira. De autoria do deputado Antônio Vaz (Republicanos), a proposta isenta as pessoas com deficiência do pagamento da inscrição em eventos esportivos realizados em Mato Grosso do Sul. Do total de vagas para inscrição, 10% poderão ser reservadas a pessoas com deficiência.