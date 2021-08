ALEMS aprova projeto de Neno Razuk que cria Cadastro de Especial de 1º emprego para estudantes da rede estadual de MS

Deputado Estadual Neno Razuk (PTB)

Foi aprovado por unanimidade o Projeto de Lei do Deputado Estadual Neno Razuk (PTB) que cria o Cadastro Especial do Primeiro Emprego para os alunos da Rede Estadual de Ensino. A proposta foi votada na sessão desta quinta-feira (19) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O projeto determina a identificação e encaminhamento de alunos da rede estadual de ensino, com potencial de aproveitamento das vagas oferecidas já existentes.





“O projeto vai trabalhar a qualificação dos alunos e alunas da rede pública e com o cadastramento dos alunos interessados por meio da Funtrab (Fundação do Trabalho) a triagem será possível e os estudantes inseridos nos programas que já são desenvolvidos pelo Governo do Estado”, lembrou Neno sobre a proposição que agora vai à sanção do Governador Reinaldo Azambuja (PSDB).





Todos os deputados presentes na sessão votaram pela aprovação do projeto.





“Quero agradecer o apoio dos colegas deputados e registrar que esse projeto nasceu em uma conversa minha com o presidente da Assembleia Paulo Corrêa que auxiliou para que ele se tornasse real. É uma forma de incentivo para os nossos jovens, já no ensino médio tenham acesso aos programas de primeiro emprego. Trabalhar é fomento da cidadania, faz com que os jovens tenham mais qualidade de vida e um futuro melhor”, afirmou Neno Razuk.





O projeto foi elogiado pelos deputados que participaram da sessão. “Quero parabenizar o deputado Neno pela sensibilidade e atenção ao primeiro emprego dos nossos jovens, é importante um projeto assim em nosso Estado”, destacou o deputado Barbosinha.





“Temos que incentivar nossa juventude a ter o gosto pelo trabalho, a querer trabalhar, temos que fomentar isso, quero parabenizar o deputado Neno e voto favorável”, destacou o deputado Herculano Borges.





“Temos que incentivar os jovens a buscar o primeiro emprego e não tenho dúvidas que o projeto vai trazer esse debate e esse incentivo aos jovens”, lembrou a deputada Mara Caseiro (PSDB) sobre o tema. Para o deputado Marçal Filho o ensino médio não deve ser só a preparação para o vestibular, mas também um link para o primeiro emprego.





ASSECOM