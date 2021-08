ALCINÓPOLIS| Dalmy garantiu avanços para a educação com Jornada Pedagógica que capacitou profissionais da educação para o retorno às aulas

©DIVULGAÇÃO

Na ultima segunda-feira (26/07), teve inicio a jornada pedagógica, do município de Alcinópolis, com objetivo, preparar os professores para o retorno as aulas. Além dos professores, estavam presentes na abertura da jornada, o Prefeito Dalmy Crisóstomo da Silva (DEM), a Secretária de Educação, Cultura e Desporto, Carina Marques, a Coordenadora da Escola Municipal “Alcino Carneiro”, Nara Simone e o Inspetor Escolar, Jesus Lima.

©DIVULGAÇÃO

Carina Marques frisou a importância do retorno das aulas presenciais, pois o ensino remoto acaba trazendo prejuízos aos alunos. As aulas serão ministradas no sistema híbrido e todos os protocolos de biossegurança serão seguidos, preservando a saúde dos alunos e dos profissionais da educação. Para finalizar, Carina afirmou que todos os profissionais estão preparados para receberem os alunos.





Dalmy desejou um bom retorno as aulas para os profissionais, pontuando que é de extrema importância que o ensino presencial seja retomado. Acrescentando que todos os cuidados estão sendo tomados, como a distribuição de dispenser por todo o prédio escolar com álcool 70% para a higienização das mãos, entre outros cuidados necessários. Finalizou dizendo que "a educação é de suma importância para a sociedade e não serão medidos esforços para que esse retorno seja tranquilo e seguro".





O Palestrante Rodrigo Grillo irá comandou a jornada pedagógica durante toda a semana e fazendo acontecer a capacitação dos professores da rede de ensino municipal. "Rodrigo é consultor pedagógico, e irá assessorar nossa rede de ensino. Alcinópolis aderiu ao Sistema de Ensino “Aprende Brasil”, um sistema de ensino da Rede Positivo e que é utilizado pelas melhores escolas particulares do país", destacou Dalmi.





















ASSECOM