Águas Guariroba inicia obras de implantação de rede de esgoto na Rua Cotegipe no Coophasul

A Águas Guariroba iniciou nesta semana as obras de implantação de rede de coleta de esgoto na Rua Cotegipe, região do Coophasul. Ao todo serão 390 metros de extensão de rede que beneficiará cerca de 87 pessoas no bairro. As obras acontecerão em dois trechos, sendo o primeiro entre as ruas Doutor Jaime Ferreira de Vasconcelos e Maria Isabel Couto Pontes e em seguida entre as ruas Leopoldina e rua Francisco Sabino.





A implantação de rede de esgoto na rua Cotegipe integra um cronograma de obras desenvolvido pela Águas Guariroba para ações de esgotamento sanitário em diversos bairros de Campo Grande. As mobilizações na região foram iniciadas no mês de junho, já com as equipes de cadastro da concessionária. Para os moradores da região, a chegada da rede de esgoto traz mais conforto e representa uma qualidade maior em saúde.





“Para nós moradores é o fim do incomodo com as fossas após anos. A partir de agora podemos ficar mais tranquilos com a chegada da rede de esgoto em casa”, destacou a comerciante Patrícia de Menezes, moradora do bairro.





Além da rua Cotegipe, a Águas Guariroba está realizando um cronograma de obras de implantação da rede de coleta de esgoto nas regiões dos bairros da Nova Campo Grande, Aero Rancho, Jardim Seminário e Rita Vieira em Campo Grande. A estimativa é de que as obras beneficiem mais de 25 mil pessoas com a implantação de mais de 80 mil metros em extensão de rede de esgoto.









Por: Jefferson Gonçalves