Agosto termina com retorno do calor e tempo seco em Mato Grosso do Sul

Embora tenha registrado um pouco de chuva e temperaturas agradáveis, o mês de agosto termina nesta terça-feira (31) com tempo firme e sem chuvas em Mato Grosso do Sul. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) explica que um sistema de alta pressão está atuando e favorece movimentos subsidentes (fluxo de ar de cima para baixo), que dificultam a formação de nebulosidade.





Acumulado de chuva registrado entre os dias 26 a 29 de agosto ( Dados do CEMADEN):





A baixa nebulosidade possibilita a elevação das temperaturas e derrubam os níveis de umidade relativa do ar, que podem atingir valores entre 10-35%, principalmente nas regiões pantaneira, centro-norte e leste.





Para aliviar o desconforto provocado pelo tempo seco, as principais recomendações são: tomar bastante água, umidificar ambientes com aparelhos ou toalhas molhadas, e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia.





As temperaturas vão subir gradativamente no Estado ao longo da semana, podendo atingir o pico de calor, acima de 35°C em todas as áreas, a partir de quinta-feira (02). Nesta terça-feira (31), municípios da região sudoeste continuam com máximas abaixo de 30°C, enquanto nas demais áreas a tarde pode registrar 37°C na região pantaneira, 34°C na parte norte, e 33°C na região leste.









Por: Mireli Obando