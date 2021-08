Agosto chega com domingo de sol e baixa umidade do ar

O domingo (01) terá predomínio de sol entre poucas nuvens em grande parte de Mato Grosso do Sul.





As temperaturas seguem em gradativa elevação, exceto na parte sudoeste do Estado que mantém as temperaturas amenas mesmo durante a tarde.





De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, pancadas de chuvas isoladas podem ocorrer no extremo sul da região sudoeste devido ao avanço de um cavado em médios níveis.





Outro destaque para este domingo são os níveis de umidade relativa do ar que seguem baixos em todo Estado, com variação entre 30-20% na parte centro norte.





A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil emitiu aviso para a baixa qualidade do ar. Entre as recomendações estão, evitar atividade física, usar hidratante corporal, umidificar ambientes e principalmente, tomar bastante líquido.





Durante a madrugada os termômetros podem registrar mínima de 10°C em pontos isolados do Estado, e a máxima pode passar dos 30°C na região pantaneira e norte.













Por: Mireli Obando