Agenda de ministro da Infraestrutura em MS começa com sobrevoo em BR

Ministro Tarcísio Gomes de Freitas chegou acompanhado da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, na Capital

Da esquerda, para direita, senador Nelsinho Trad, governador Reinaldo Azambuja, secretário Jaime Verruck, ministro Tarcísio Gomes e senadora Soraya Thronicke ©DIVULGAÇÃO

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, chegou em Campo Grande para entrega da reforma da área de embarque do Aeroporto Internacional de Campo Grande. Na agenda, consta ainda sobrevoo na rota bioceânica e evento não divulgado à tarde.





O ministro chegou às 8h54, foi recepcionado pelo governador Reinaldo Azambuja e o secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel.





Da pista, embarcou em helicóptero para sobrevoo do trecho da rota bioceânica, na BR-419, entre Rio Negro a Rio Verde, no norte do Estado. Logo após, Freitas encontra o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad e a comitiva irá almoçar em restaurante na Avenida Afonso Pena.





A partir daí, existe “vácuo” na agenda oficial até 15h40, quando o ministro participa da solenidade de entrega da reforma do aeroporto, além de assinar ordens de serviço para pavimentação da BR-419 e adequação da travessia urbana de Dourados, na BR-463. A agenda neste período ainda não foi divulgada pela assessoria.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Silvia Frias e Gabriela Couto