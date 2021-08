Adolescente e mais dois morrem após Fiat Uno capotar na MS-430

Vítimas seriam da mesma família

Vítimas não resistiram aos ferimentos ©Idest

Um acidente grave na tarde de domingo (22), na MS-430 em São Gabriel do Oeste, a 133 quilômetros de Campo Grande, vitimou três pessoas que seriam da mesma família. Isabela Aparecida Braga Ferreira, de 16 anos, e Marilda Persi Braga da Silva, de 50 anos, e João Ribeiro do Amaral, 57 anos, chegaram ser socorridos, mas não resistiram





O acidente aconteceu a aproximadamente 10 quilômetros de São Gabriel, na região da granja Brejão. O Fiat Uno, ocupado pelas vítimas, teria feito uma ultrapassagem a um Meriva, quando o motorista perdeu o controle da direção e capotou o carro, que saiu da pista e parou nas margens da rodovia.





Conforme o site Idest, Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados e socorreram João, que foi encaminhado para a Santa Casa em Campo Grande. Já Isabela e Marilda morreram após darem entrada no Hospital Municipal. João faleceu na manhã desta segunda-feira (23).





Os cinco ocupantes do Meriva não sofreram ferimentos e, além das três vítimas, outras duas pessoas estavam no Uno e foram encaminhadas ao Hospital Municipal, com ferimentos leves.













Fonte: Midiamax

Por: Renata Portela