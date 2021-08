ACIDENTE| Primo identificou motorista que morreu ao bater em torre de energia na Guaicurus

Foi identificado como Jonas Pereira de Souza Júnior, de 44 anos, o motorista que morreu em um acidente na Avenida Guaicurus, em Campo Grande, neste domingo (1º). O carro em que ele estava bateu contra uma torre de energia na avenida.





A vítima foi identificada pelo primo, que foi até a delegacia para a complementação do boletim de ocorrência. Jonas ficou preso nas ferragens e morreu no local do acidente.





Informações são de que ele seguia pela Guaicurus supostamente em alta velocidade, quando, por razões que estão sendo investigadas, perdeu o controle da direção e colidiu contra a base de sustentação de uma torre presente no local. A estrutura é feita de concreto, motivo pelo qual o carro ficou completamente destruído.





O carro chegou a ser arremessado por cerca de 30 metros após a batida, mas não houve capotamento. As autoridades suspeitam que a vítima tenha atingido diretamente a estrutura, visto que não há vestígios de frenagem nas proximidades. O homem estava sozinho no automóvel.





Fonte: Mídiamax