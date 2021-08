9 bairros de Campo Grande receberão ações culturais até dezembro

A Prefeitura Municipal de Campo Grande e o Sesc assinam nesta quarta-feira, dia 25 de agosto, um Termo de Parceria para levar aos bairros e centro da Capital muito entretenimento, por meio de ações culturais como Teatro, Contação de Histórias e Shows Musicais.





A primeira ação acontecerá no dia 28 de agosto, no Parque Jacques da Luz, localizado na Rua Barreiras, s/n - Vila Moreninha III. A programação, com livre acesso, começa às 15h30 e segue até às 20h30.









O projeto seguirá até o dia 04 de dezembro percorrendo 8 bairros e mais 14 intervenções artísticas aos domingos que serão realizadas na rua 14 de julho.