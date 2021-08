122 ANOS| ‘NÃO EXISTE MEMÓRIA SEM HISTÓRIA’; prefeitura assina contrato para inicio das obras da Cidade do Natal

Um resgate à memória cultural e arquitetônica de Campo Grande. Este foi o tom do evento realizado nesta quinta-feira (26), quando o prefeito Marquinhos Trad assinou contrato para a execução das obras de requalificação da Cidade do Natal. Durante o evento, o prefeito Marquinhos Trad lembrou da idealização do projeto.





“Eu e Adriane, a vice, fomos ao governador, pedimos a ele um contrato de comodato ou permissão de uso durante quatro anos apenas. Eu disse que ia arrumar e devolver a luminosidade onde havia trevas. Reinaldo confiou e começamos a modificar aquele espaço. Quem não tem memória, não tem história. Campo Grande não pode ser grande apenas no nome. Ela tem que demonstrar com atos, gestos, a beleza de quem habita nesses quase 8.100 km quadrados”, declarou o prefeito.





A área de mais de 15 mil metros quadrados será inteiramente restaurada. Para a primeira-dama, Tatiana Trad, a Cidade do Natal, assim como alegra a Capital em dezembro, vai trazer ainda mais alegria para a população o ano todo. “Hoje é a concretização de um sonho que começamos na administração passada. Aprendi que a paciência nos leva a realização de sonhos e nossa equipe é muito comprometida. Essa é uma obra do nosso coração, que tem um carinho especial”, afirma.





A vice-prefeita Adriane Lopes considerou o momento como ímpar para Campo Grande. “É um projeto que fomenta a economia do nosso Município, a nossa cultura. Nos anos anteriores, tivemos turistas de todo o Estado. Isso é desenvolvimento. Cultura também é desenvolvimento. Nos 122 anos da Capital, estamos deixando um legado que jamais será esquecido”.





“É um projeto inovador, uma obra rápida, limpa e, principalmente durável. Isso é, não tem necessidade de ano a ano retirar todo o material para ser refeita, ela tem a duração de como se fosse uma obra de alvenaria e tem a durabilidade de no mínimo 10 anos”, explica o sócio-diretor da empresa vencedora da licitação, Elvis Rangel.





A área será destinada à arte e cultura e vai passar a ser destino de lazer o ano todo. “Não será um espaço apenas para o evento de Natal, vai ser um espaço para outros eventos. Vamos mostrar a história e cultura da nossa cidade”, salientou o secretário de Obras, Rudi Fiorese.





Com a revitalização, o destaque vai ficar por conta da regionalidade. A área de alimentação vai receber fachadas que remetem aos prédios históricos, como Morada dos Baís, Colégio Oswaldo Cruz e o Hotel Americano.





A história vai estar presente também no pórtico de entrada, que fará referência à bilheteria da antiga ferrovia. Na praça central, a primeira versão da fonte luminosa da Praça Ary Coelho será a inspiração para a lâmina d´água.





“A Cidade do Natal é um projeto que a população incorporou e a gente precisava dar respostas para aquele espaço que já não tinha condições de continuar. Então, nós trazemos um projeto que remete Campo Grande ao antigo vilarejo, ao início da cidade, e isso é muito importante para os campo-grandenses”, pontua a subsecretária de Gestão e Projetos Estratégicos, Catiana Sabadin.





Ainda vai ter coreto, como o da praça Cabeça de Boi, para shows acústicos e apresentações; e banheiros de alvenaria com acessibilidade. Aliás, todo o espaço será acessível, com rampas e escadas.





O charme a mais ficará por conta da tela digital para projeção de espetáculos e mostras de cinema ao ar livre.





“É extremamente importante ver a Prefeitura trabalhando dessa maneira. Está sendo feita uma verdadeira revolução na cidade, esse projeto tenta resgatar o afeto que cada um tem com Campo Grande e está criando novas oportunidades, o turismo, a economia estão sendo fortalecidos. É uma forma de demonstrar amor não só por Campo Grande, mas por todas as famílias”, citou o secretário adjunto da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Ricardo Senna, que ainda informou, durante o evento, que o Governo do Estado vai prorrogar a concessão do espaço da Cidade de Natal para a Prefeitura.





A previsão de início dos serviços é para a primeira quinzena de setembro e a conclusão em até oito meses.