067 Vinhos presenteia Campo Grande com a revitalização do Monumento Carro de Boi

Campo Grande celebrou na última quinta-feira, 26 de agosto, 122 anos de muita história e evolução. Para presentear os campo-grandenses, a 067 Vinhos, empresa do Ecossistema Dakila, idealizou junto com a Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) uma Live especial com diversos cantores que agitaram a noite de comemoração. E nesta sexta-feira (27), a 067 Vinhos presenteou a capital sul-mato-grossense com o anúncio de restauração do Monumento aos Desbravadores, localizado no cruzamento das avenidas Fernando Corrêa da Costa e Ernesto Geisel.





Conhecido popularmente como Carro de Boi, o monumento será revitalizado pela Prefeitura de Campo Grande e a 067 Vinhos, por meio de uma parceria púbico-privada. Conforme explica Alan de Oliveira, proprietário da empresa de vinhos, a iniciativa de contribuir na revitalização do Monumento é uma forma de cuidar do lugar onde se vive.





Alan de Oliveira fala sobre o orgulho em poder presentar Campo Grande com a revitalização do monumento.



“A 067 Vinhos tem muito orgulho de ter nascido campo-grandense e de ter, hoje, a oportunidade de retornar à cidade um pouco do carinho e do acolhimento que essa terra tem. Restaurar o monumento é um dos melhores investimentos que podemos pleitear, pois significa ajudar a construir nosso próprio chão, o registro histórico do início da ocupação urbana nessa cidade em que vivemos, trabalhamos e prosperamos. É com muito amor que a 067 Vinhos abraça essa obra que nos remete ao passado, e assim podemos entender o presente e vislumbrar o futuro”, pontua Alan.





O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, ficou imensamente agradecido e feliz pela parceria da 067 Vinhos. “É impressionante essa nossa geração, ela traz de volta não apenas a nostalgia, mas a verdade de uma história que engrandece, ensoberbece e regozija a todos nós. Eu agradeço do fundo do meu coração tudo o que a 067 Vinhos tem feito pela Campo Grande. E não falo isso por ‘mercantilismo’, quem conhece o coração dele [Alan] sabe que está fazendo sem nada em troca, não é para a promoção da empresa porque não é isso que vai determinar se ele vai prosperar ou vai para um abismo, é a intenção que vale”, diz e complementa:





“E a intenção desse menino e da família dele, é devolver a décima parte do que Deus deu pra ele, o chamado dízimo, mas sem pregar o seu valor ou não, pois vocês têm o livre arbítrio para fazer o que quiser. Obrigado a 067 Vinhos, vocês não sabem o carinho que conquistaram, não do prefeito, mas do cidadão Marquinhos Trad, por tudo que estão fazendo pela nossa cidade”, finaliza o parlamentar.





Prefeito Marquinhos Trad enaltece a felicidade em ver mais um monumento sendo revitalizado.







Sobre o Monumento





O Monumento aos Desbravadores é um amplo painel instalado na confluência dos córregos Prosa e Segredo. Promove um registro histórico do início da ocupação urbana de Campo Grande, por volta de 1872.





Vindo de carro de boi (segunda viagem), o fundador de nossa cidade, José Antônio Pereira, e sua família, iniciaram ali a formação do povoado, construíram os primeiros ranchos, no local então conhecido como Mato Cortado.





O monumento mede 10X5m, foi inaugurado em 1996, na Praça Nelly Martins, junto com a implantação do Parque Florestal Antônio de Albuquerque. A obra é composta por peças fundidas em alumínio e metal dourado sobre fundo de granito preto. A artista responsável pela idealização do monumento é Neide Ono, que também vai coordenar a equipe para a revitalização do Monumento.





