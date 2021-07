Way-306 inaugura Posto de Fiscalização da Polícia Militar na MS-306

Com investimento de R$2,5 milhões, instalação conta com uma das maiores áreas cobertas sobre rodovia no Brasil

A Way-306 - Concessionária da Rodovia MS-306 entregou na manhã desta segunda-feira, 19 de julho, o Posto de Fiscalização da PMRv (Polícia Militar Rodoviária de Mato Grosso do Sul), localizado no km 133+500 da MS-306. A ação faz parte do Contrato de Concessão firmado com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, em apoio ao sistema de fiscalização da rodovia.





Na ocasião, que marcou as comemorações dos 35 anos do Batalhão da Polícia Militar Rodoviária, a Way-306 também fez a entrega, através de convênio firmado com a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), de um veículo Corolla e uma pick-up L200 devidamente aparelhados, além de 4 etilômetros para uso na fiscalização da MS-306, equipamentos que ajudam a coibir abusos e reduzir mortes na rodovia.





O evento contou com a presença do Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira; do Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel QOPM Marcos Paulo Gimenez; do Comandante do Comando de Policiamento Especializado CPE, Coronel PM Marcus Vinicius Pollet; do Comandante do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, Tenente-Coronel Wilmar Fernandes; do prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug; Cleverson Alves dos Santos, prefeito de Costa Rica; além de representantes da PMRv, e de autoridades dos municípios de Costa Rica, Chapadão do Sul e Cassilândia/MS.

A Way-306 foi representada pelo seu diretor-presidente, Paulo Nunes Lopes; pelo diretor administrativo financeiro, Giovanni Mott; pelo acionista do Grupo Way Brasil, João Leopoldino; pelo gerente de engenharia, Alexandre Siqueira; pelo gerente de operações, Marcelo Ceccarelli; além de coordenadores e colaboradores da concessionária.





Com investimento de R$2,5 milhões, o Posto de Fiscalização conta com área coberta sobre a MS-306 de 600 m², uma das maiores áreas cobertas em rodovia no Brasil, além de garagem para viaturas com cobertura de 100 m² e área predial de 200 m².





O posto foi construído seguindo os padrões de qualidade e modernidade, com todos os equipamentos necessários para promover a comunicação da Polícia Militar Rodoviária com o CCO (Centro de Controle Operacional) da concessionária e com o Posto de Fiscalização da Agepan (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul), localizado no km 110+320 da MS-306, também construído pela Way-306 e inaugurado em abril deste ano.





Segundo o diretor-presidente da Way-306, Paulo Nunes Lopes, o posto de fiscalização da PMRv reforça a parceria entre a Concessionária e a Polícia Militar Rodoviária. “A operação desse posto operacional da PMRv reforça ainda mais a segurança aos usuários da MS-306, e também à população de Costa Rica, Chapadão do Sul e Cassilândia, municípios lindeiros do trecho sob concessão da Way-306”, declarou Lopes.





Para o Tenente-Coronel Wilmar Fernandes, o Posto da PMRv na MS-306 representa dignidade para o trabalho dos Policiais Militares, com estrutura diferenciada e que motiva ainda mais todo o efetivo. “Essa cobertura dá total segurança para a execução do serviço dos Policiais e também ao usuário. A tecnologia implantada aqui pela Way-306, com câmeras instaladas por toda a rodovia, nos permite observar os pontos de risco e já acionar o policiamento com total precisão. Essa Base será adotada como modelo para toda a Polícia Militar Rodoviária”, declarou o Tenente-Coronel.





Segundo ele, toda essa estrutura e tecnologia implantada pela Way-306 já mostra resultados positivos em segurança na rodovia: no primeiro semestre de 2021 foi registrado 80% menos mortes na MS-306.





Sobre a Way 306





A Way-306 – Concessionária da Rodovia MS 306 S.A. assinou o contrato de concessão da rodovia MS-306 com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul em 19 de março de 2020 e, a partir de 22 de abril, assumiu por 30 anos a responsabilidade pela administração, recuperação, conservação, manutenção, implantação de melhorias e ampliação da rodovia. A concessão estadual compreende toda a extensão da MS-306, desde o km zero, Divisa de MS/MT, até o km 218,1 no entroncamento com a BR-158, em Cassilândia (MS), e incorpora 1,4 quilômetro da BR-359, do km zero à Divisa MS/GO; totalizando 219,5 quilômetros. A rodovia MS-306 se desenvolve ao longo da divisa do Estado do Mato Grosso do Sul com o Estado de Goiás, atravessando três municípios: Costa Rica, Chapadão do Sul e Cassilândia, todos localizados na porção nordeste do Estado de Mato Grosso do Sul.





Sobre o Grupo Way





O Grupo é composto por empresas com experiência sólida no setor de construção e concessões, principalmente em rodovias (Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda; Senpar Ltda.; TCL Tecnologia e Construções Ltda. e TORC – Terraplanagem, Obras Rodoviárias e Construções) uma gestora global de investimentos em logística, real estate e infraestrutura GLP, e uma consultora de gestão empresarial (NL4 – Nunes Lopes Consultoria e planejamento).













