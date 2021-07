VIOLÊNCIA| Nego do Borel é indiciado por agredir ex-namorada

Nego do Borel e Duda Reis protagonizaram escândalo no início do ano com a revelação das agressões



Duda foi a primeira a denunciar o ex em janeiro deste ano. Ela registrou um boletim de ocorrência e confirmou à polícia que foi vítima de agressão, ameaça, estupro de vulnerável, injúria, além de ter contraído HPV (infecção transmitida sexualmente) em decorrência das relações extraconjugais que o cantor mantinha durante o relacionamento do casal.A denúncia de Duda incentivou Swellen Sauer a usar as redes sociais para contar o que passou com Nego do Borel. A assessora relatou ter tomado um soco na costela em uma boate e uma tentativa de enforcamento com o cabo de carregador de celular na época que namoravam. Testemunhas confirmaram a versão à polícia.Na época das denúncias, o funkeiro negou todas as acusações e questionou o fato de Swellen não ter feito boletins de ocorrência quando namorava ele. Agora, após ser indiciado pelos crimes, Nego e sua assessoria ainda não se pronunciaram.