Velório do advogado Rafael Coldibelli acontece na tarde deste sábado

Cerimônia deve iniciar às 15h na capela do Memorial Park, em Campo Grande

O velório do advogado Rafael Coldibelli Francisco Filho, 34 anos, será realizado neste sábado das 15h às 17h, na capela do Memorial Park, que fica na rua Francisco dos Anjos, no bairro Universitário, em Campo Grande. Ele foi vítima de um acidente envolvendo cinco veículos na BR-163.





Rafael é filho do ex-Procurador-Geral do Mato Grosso do Sul Rafael Coldibelli, e da colunista Gisele Romero. O advogado, seguia com seu veículo na BR-163, quando acabou parando por conta de obras que estão acontecendo na pista, mas o motorista de um caminhão Iveco, não percebeu que o trânsito estava parado e colidiu contra o carro.





Com o impacto, Rafael acabou batendo a cabeça no volante e o carro que estava ficou prensado entre o caminhão e o carro. Ele morreu no local preso às ferragens.





Outras quatro pessoas tiveram ferimentos leves e foram socorridas para um hospital da região, que fica próximo a São Gabriel do Oeste. O acidente envolveu, 2 automóveis, 1 carreta e 2 caminhões.





Fonte: JD1

Por: Marcos Tenório