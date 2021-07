UFMS abre vagas para portador de diplomas, transferência e refugiados

São, no total, 1331 vagas distribuídas em todos os campi de MS. As inscrições podem ser feitas até 29 de julho









Estão abertas as inscrições para estudantes de outras instituições de ensino, estrangeiros e portadores de diploma interessados em cursar graduação na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul). O prazo vai até o dia 29 de julho. O edital com as informações sobre a seleção pode ser acessado no site ingresso.ufms.br





O pró-reitor de Graduação, Cristiano Costa Argemon Vieira, explicou que as vagas são para este segundo semestre de 2021 e que o preenchimento das oportunidades seguirá o seguinte:





“Primeiro as vagas serão para candidatos que desejam realizar a transferência de outra instituição, podendo participar estudantes de cursos de mesmo nome do curso de destino; estudantes de curso de mesmo nome do curso de destino, mas de modalidade diferente (bacharelado ou licenciatura) e estudantes de curso de nome diferente, mas da mesma área do conhecimento. Caso restem oportunidades, estas serão destinadas aos candidatos inscritos como estrangeiros portadores de visto de refugiado, visto humanitário ou visto de reunião familiar. As vagas restantes, serão preenchidas por candidatos que já possuem diploma de graduação e que queiram realizar uma outra graduação na UFMS”.





Para a inscrição, os interessados devem realizar o cadastro no site inscricao.ufms.br . A liberação do acesso à Área do Candidato será confirmada por e-mail enviado ao endereço informado pelo candidato no cadastro. Será preciso preencher uma ficha de inscrição e anexar cópias digitalizadas dos documentos indicados no edital de inscrição para cada categoria.





O resultado preliminar do deferimento das inscrições está previsto para 3 de agosto e o período para recursos para 4 e 5 de agosto. O resultado final e a convocação para matrícula devem ser publicados em 6 de agosto e a previsão para matrícula é 7 de agosto.