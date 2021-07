TRÊS LAGOAS| Termina nesta quarta (28) as inscrições para o 1º Campeonato Online de Embaixadinhas

A Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (SEJUVEL) comunica que termina amanhã, quarta-feira (28), as inscrições para o 1º Campeonato Online de Embaixadinhas de Três Lagoas.





Voltada exclusivamente para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos - masculino e feminino, a competição marca o retorno das ações esportivas da SEJUVEL, após longo prazo de paralisação devido à pandemia COVID-19.





Para participar, os interessados devem enviar um vídeo de até 01 minuto fazendo embaixadas para o WhatsApp (67) 99921-7269, informando também o nome completo, idade, nome de um responsável e a quantidade de embaixadas alcançadas.





O vídeo deve ser gravado com celular em pé (vertical) e o participante deve falar o nome completo antes de começar as embaixadas. Serão automaticamente desclassificados vídeos editados ou que o competidor ou bola saiam do enquadramento.





Importante lembrar que o participante deve residir em Três Lagoas e estar matriculado em escola pública ou particular.





O anúncio dos vencedores será na sexta-feira (30), em que os três primeiros colocados em cada categorias receberão medalhas. O menino e a menina que enviar o melhor vídeo entre todas as categorias receberão uma bola de futebol oficial. Mais informações pelo telefone: (67) 99921-7269.









ASSECOM