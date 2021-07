TRÊS LAGOAS| Saúde inicia atendimentos semanais aos Moradores do Distrito de Garcias com Equipamento Odontológico Portátil

Os moradores do Distrito de Garcias e zona rural adjacente contam agora com atendimento odontológico uma vez por semana. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio do setor de Saúde Bucal, iniciou na manhã desta quinta-feira (08), as consultas e tratamentos dentários com o Equipamento Odontológico Portátil no Distrito.





O equipamento foi adquirido no ano passado, com a intenção de levar este tipo de tratamento aos distritos, regiões distantes e zona rural do Município, aproximando as ações de saúde dessa população, inclusive podendo ser instalado nas residências de pessoas acamadas ou impossibilitadas de se deslocar a uma Unidade de Saúde.





Tendo como profissional, o dentista Dr. Sérgio Grijo, são realizados procedimentos básicos e necessários como limpeza, raspagem, profilaxia, aplicação de flúor, início de canal, restauração e extração, todos com a mesma qualidade de um consultório odontológico físico. Neste primeiro dia, foram atendidas 05 pessoas no local.





A ação é desenvolvida pela equipe da Unidade de Saúde da Família (USF) Altair Cabral Trannin, do Distrito de Arapuá, sendo a unidade de referência de Garcias. O coordenador Giovani Souza Barelli, destaca a importância do equipamento para os moradores.





“Conseguimos encaixar este atendimento em Garcias com a programação da nossa Unidade, para beneficiar esta população que muitas vezes não tem transporte para ir até Arapuá e fazer seu tratamento. Assim, conseguimos colocar em funcionamento este Equipamento adquirido justamente para este fim”, expressou Barelli.





Os atendimentos serão realizados todas as quintas-feiras, no período da manhã, na extensão da USF do Arapuá, equipada na Escola Municipal “Elma Garcia Latta”. O agendamento pode ser feito no próprio local ou com a agente comunitária de Garcias.





A equipe também é composta pela auxiliar de Saúde Bucal, Helia Maia Narciso e agente comunitária de Saúde, Lenir Pereira da Silva





O Equipamento Odontológico Portátil é um equipamento moderno e compacto, capaz de ser adaptado em qualquer local e transportado até no porta-malas de um carro. Ele pode ser ligado em uma simples tomada 110V ou alimentado pela bateria interna, o que permite funcionar em qualquer lugar.

ASSECOM