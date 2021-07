TRÊS LAGOAS| Prefeito Guerreiro e Secretário Estadual, Eduardo Riedel, anunciam obras que chegam a R$ 70 milhões para o Município

Em uma coletiva de imprensa no CRASE Coração de Mãe na manhã desta sexta-feira (16), o Prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, ao lado do Secretário Estadual de Infraestrutura, Eduardo Riedel, representando o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, e convidados, anunciou mais de R$ 40 milhões em obras com recursos do Estado para Três Lagoas. Somando-se os aproximadamente R$ 30 milhões em contrapartida da Prefeitura de Três Lagoas, os investimentos chegam à aproximadamente R$ 70 milhões.





NOVO SHOPPING POPULAR





Entre os atos que foram anunciados na cerimônia, estava a Assinatura de Autorização de Convênios para a Construção do Shopping Popular de Três Lagoas no valor de R$ 8 milhões, sendo que metade do valor é oriundo de recursos da Prefeitura Municipal.





AV. ROSÁRIO CONGRO E AV. CUSTÓDIO ANDREWS (ANTIGA LINHA FÉRREA)





Além destes, tiveram também a assinatura de Autorização de convênio para obra de pavimentação asfáltica da Avenida Custódio Andrew e Rosário Congro, no valor de R$ 8 milhões por parte do Governo Estadual, e mais R$ 5 milhões do Município, totalizando um investimento de R$ 13 milhões;





RECAPEAMENTO DE RUAS DE DIVERSOS BAIRROS





No ato, também foi feita a assinatura de autorização para licitação de obras de recapeamento dos bairros Santa Luzia, Nossa Senhora Aparecida, Santos Dumont, São Carlos e Bela Vista.





ESTRADAS VICINAIS





As autoridades presentes assinaram ainda obras de readequação e recuperação de mais de 20 km de estradas vicinais contemplando a Estrada Mariana, acesso ao Porto Independência, além da construção de 3 pontes de concreto sendo elas: Palmito (ponte velha), Pombinho e Katayama. Os importantes investimentos contam com verba do Estado e contrapartida do Município.





REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA





Por fim, mas não menos importante, foi realizada a entrega presencial de 05 títulos de Regularização Fundiária representando os 46 comtemplados.





EVOLUÇÃO E ORGULHO





O presidente da Câmara, Cassiano Maia, resumiu o encontro dizendo que “a população precisa de todos nós representantes para lutar por seus direitos e aqui está o tripé para a evolução de Três Lagoas. Agradeço ao secretário Eduardo Riedel pelo trabalho desenvolvido para que a nossa população participe desse momento maravilhoso para Três Lagoas”, disse.





Eduardo Riedel agradeceu a presença de todos e disse que trazer 40 milhões em obras para Três Lagoas é motivo de orgulho. “Uma prefeitura que está sendo bem administrada e que tem um bom entendimento com o poder legislativo é um privilégio e eu, particularmente, tenho um carinho muito grande pelo Angelo. A população três-lagoense só tem a ganhar com esses bons relacionamentos que o Guerreiro tem”, comentou o secretário.





Angelo Guerreiro exaltou a importância de confiar e acreditar, já que “com o apoio de um governo e equipe competentes hoje conseguimos atender quase 400 famílias que há 50 anos aguardam essa escritura; e tudo isso graças ao trabalho de todos aqui presentes” disse.





O prefeito de Três Lagoas finalizou dizendo que é sempre um orgulho trabalhar por Três Lagoas. “Somos servidores públicos para trabalhar para o povo e somente para isso. Enquanto muitos fazem politicagem, nós fazemos política de entrega, é diferente. Uma equipe que já demonstrou que veio para trabalhar”, ressaltou Guerreiro.





AUTORIDADES PRESENTES





Também estiveram presentes na cerimônia o secretário Ajunto de Infraestrutura, Pedro Arlei Caravina; o secretário de Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Sérgio de Paula; Madson Ramão representou a diretora presidente da AGEHAB, Maria do Carmo; o coordenador Regional de Governo, Jorge Martinho; o vice-prefeito Paulinho Salomão, além das demais autoridades tais como secretários, diretores e vereadores presentes.





ASSECOM