TRÊS LAGOAS| Município reduz toque de recolher para 23h a partir de segunda-feira (19)

Clientes de bares e restaurantes terão 30 minutos de tolerância após a restrição de circulação

Vista aérea de Três Lagoas

A prefeitura de Três Lagoas, cidade no leste do Estado e distante 338 km da Capital, decretou novo horário do toque de recolher a partir de segunda-feira (19). A restrição de circulação passa a começar às 23h.





A decisão foi tomada após reunião do Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao novo coronavírus na quarta-feira (14). Até domingo, o toque de recolher permanece iniciando às 21h.





Será permitido tempo de tolerância de 30 minutos para clientes que ainda estiverem consumindo em bares e restaurantes. Porém, apresentações musicais devem se encerrar obrigatoriamente às 23h.





Segundo a SES (Secretaria de Estado de Saúde), Três Lagoas contabiliza 18.602 casos e 479 mortes por Covid-19. 49,15% da população já recebeu a primeira ou a dose única de uma das vacinas e 20,87% já completaram o ciclo de imunização.





Por Adriel Mattos