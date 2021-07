TRÊS LAGOAS| Gestantes e puérperas devem procurar Clínica da Mulher nesta sexta-feira (30) para agendar 1ª e 2ª dose contra Covid-19

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), orienta que todas as mulheres grávidas que receberam a 1ª dose Astrazeneca compareçam nesta sexta-feira (30) na Clínica da Mulher para agendamento da 2ª dose de vacina que será feita, por recomendação do Ministério da Saúde, com Pfizer. Além disso, gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto), devem comparecer para receber a 1ª dose.





Devido à recente não recomendação do Ministério da Saúde sobre a utilização da Astrazeneca em Gestantes, o mesmo emitiu nota técnica, subsidiada pelas discussões realizadas na Câmara Técnica Assessora em Imunização e Doenças Transmissíveis, que indicam boa resposta imune para este esquema de intercambialidade e, com isso, a 2ª dose para esse grupo em específico será feito com Pfizer.





1ª DOSE





As gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto) que ainda não se vacinaram devem comparecer à Clínica da Mulher, localizada à Avenida Capitão Olinto Mancini, nº 2034 – Centro, e apresentar laudo médico autorizando a vacinação, CPF, Cartão SUS e comprovante de residência atualizado.





2ª DOSE





Já as gestantes que receberam a 1ª dose de Astrazeneca devem procurar a Clínica portando documento oficial com foto e o Cartão de Vacinação Covid-19 que recebeu no ato da 1ª vacina.









ASSECOM









***