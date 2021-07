TRÊS LAGOAS| Devido ao frio, SMS vai vacinar pessoas com 29 anos ou mais contra Covid-19 no Ginásio “Cacilda Acre Rocha” nesta quinta (29) e sexta (30)

Três Lagoas recebeu do Ministério da Saúde, por meio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, mais 5.128 doses de vacina contra a Covid-19 entre Coronavac, Pfizer e Astrazeneca que serão utilizadas para dar continuidade na Campanha de Imunização com 1ª e 2ª dose.





A campanha prossegue na aplicação da 2ª dose de Astrazeneca para quem recebeu a 1ª até 20/05/2021 e de Coronavac para quem recebeu a 1ª há mais de 15 dias. A vacinação vai avançar idade nesta quinta-feira (29) e sexta-feira (30) imunizando pessoas com 29 anos ou mais de idade.





No entanto, desta vez, devido ao frio intenso previsto para os próximos dias, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) decidiu mudar o local de vacinação que até então era na Central de Imunização, na Circular da Lagoa, para o Ginásio Municipal de Esportes Professora “Cacilda Acre Rocha”.





PESSOAS COM 29 ANOS OU MAIS DE IDADE





Todas as pessoas que tenham 29 anos ou mais idade poderão se imunizar nesta quinta-feira (29) e sexta-feira (30) das 8h às 19h (ou enquanto durar os estoques) no Ginásio Municipal de Esporte Professora “Cacilda Acre Rocha” que fica localizado à Rua Manoel de Oliveira Gomes com a Rua Maria Guilhermina Esteves no Bairro Santo Dumont.





Conforme a coordenadora da Central de Imunização, Humberta Azambuja, a ideia é que as pessoas entrem pelos fundos do ginásio, recebam a vacina e depois, saiam pela frente, ou seja, pela Avenida Clodoaldo Garcia. “A ideia de mover o local de vacinação para o Ginásio é uma preocupação da secretária municipal de Saúde e do prefeito Angelo Guerreiro com a população devido ao frio intenso previsto para os próximos dias”, comentou.





Para se imunizar, a pessoa deve comparecer ao local indicado portando um documento oficial com foto, CPF, Cartão SUS (físico ou aplicativo no celular) e comprovante de residência atualizado de Três Lagoas ou outra forma de comprovação/declaração de residência. Além disso, para receber a dose, a pessoa não pode ter recebido outro imunizante há menos de 15 dias.





2ª DOSE DE CORONAVAC E ASTRAZENECA





Quem recebeu a 1ª dose de Coronavac há mais de 15 dias ou a 1ª dose de Astrazeneca até o dia 20/05/2021, deve procurar uma Unidade de Saúde para receber a 2ª dose desses imunizantes e, assim, garantir a proteção completa contra a Covid-19. Para receber a vacina, a pessoa deve levar o Comprovante de Vacinação Covid-19 que recebeu no ato da 1ª vacina e um documento oficial.





Vale lembrar que a recomendação é que se aguarde 15 dias para receber a dose contra Covid-19 caso tenha tomado algum outro imunizante, como contra H1N1, por exemplo.





