Temperaturas voltam a subir e ar seco segue predominando nesta quarta-feira

Depois de dois dias com temperaturas negativas e geada em alguns municípios de Mato Grosso do Sul, as temperaturas iniciam gradativa elevação a partir desta quarta-feira (21).





De modo geral, os próximos dias ainda terão noites frias, mas a sensação será de um pouco mais de calor a tarde. As condições são de predomínio de sol, poucas nuvens e uma grande amplitude térmica.





De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o ar seco característico dessa época do ano também predomina, com os níveis de umidade relativa do ar podendo ficar abaixo de 20% durante a tarde.





Beber bastante líquido e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia estão entre as principais recomendações para aliviar o desconforto.





As temperaturas podem variar entre 8°C a 30°C nesta quarta-feira no Estado. Na capital o tempo fica firme com predomínio de sol e temperaturas entre 12°C a 27°C.





Por: Mireli Obando