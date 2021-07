Temperaturas em elevação e umidade do ar em queda

O tempo segue firme em todo o Centro-Oeste do País, com temperaturas em elevação e queda nos níveis de umidade relativa do ar no período da tarde.





Em Mato Grosso do Sul o domingo (04) será de céu claro com predomínio de sol em todas as áreas.





A atuação de uma massa de ar seco, além de impedir a formação de nuvens de chuva, derruba os níveis de umidade do ar que podem atingir 20% considerado estado de atenção à saúde durante a tarde.





No tempo seco as vias aéreas ficam mais ressecadas, intensificando problemas respiratórios. Além de redobrar a atenção com crianças e idosos, medidas para aliviar o desconforto incluem aumentar a ingestão de água e umidificar ambientes.





A madrugada pode ter mínimas de 7°C na região sudoeste e a máxima pode chegar aos 34°C na região pantaneira.





Na capital, o sol aparece entre poucas nuvens com névoa seca. E as temperaturas podem variar entre 14°C a 26°C ao longo do dia.





Por: Mireli Obando