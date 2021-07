Tape Aviru Experience: Dakila Pesquisas lança turismo de experiência no Paraguai

A Associação Dakila Pesquisas do núcleo Paraguai, realizou o lançamento oficial do projeto Circuito Turístico Ecológico-Ufológico ′′Tape Aviru - Yvy Marane e Rekávo, que aconteceu no dia 16 de julho no Centro de Convenções da Conmebol, em Luque. O projeto visa propagar o conhecimento referente a história de civilizações antigas - como os Guaranis - e também fomentar a economia local por meio do turismo de experiência.





Na ocasião, diversas autoridades do Paraguai estiveram presentes para a apresentação de lançamento do Tape Aviru. O presidente de Dakila Pesquisas, Urandir Fernandes de Oliveira, também participou da celebração e ainda recebeu do Intendente Municipal de Luque, Cristhian Bernal, um reconhecimento de Visitante Ilustre.





“Esse roteiro turístico é muito relevante, pois foram os nossos ancestrais que deixaram sua cultura, sua língua, suas tradições espalhadas por toda a América do Sul e América Latina. O munícipio de Luque reconhece Urandir Fernandes como um visitante ilustre que nos traz uma grande visão sobre a nossa história e também demonstramos apoio a tudo que se refere a tradição e cultura Guarani que seja de interesse de Luque, como é o caso desse evento”, apontou Cristhian Bernal.





Além do lançamento do Circuito Turístico, durante a noite também aconteceram apresentações musicais com os grupos Jaguaru Folk e Clave Guaraní e muita dança regional com os integrantes da Republica Saraki.





O que é Tape Aviru?





Também conhecido como Peabiru, caminho do Biru, estrada dos Incas e diversas outras denominações, são trechos que cortam o continente sul-americano e se interconectam por meio de um campo magnético criando uma estrada com várias ramificações.





Esses caminhos, segundo as histórias e pesquisas realizadas nesses lugares, são trajetos criados pelo Muril – primeira civilização que se instalou na Terra para estuda-la e mapeá-la. De acordo com sites de pesquisas, a tecnologia desta civilização não era baseada em rodas, combustíveis e muito menos em eletrônica. Eles utilizavam de elementos como a luz, energia, propriedades da água e frequência sonora.





Outros contextos já denominam que o Tape Aviru (ou Peabiru) foi um caminho criado pelos Guaranis como algo ancestral que conectou os oceanos Pacífico e Atlântico através do centro da América do Sul cruzando Brasil, Paraguai, Bolívia e Peru. O percurso segue a rota da Via Láctea para alcançar o caminho eterno da terra.





Circuito Turístico Ecológico-Ufológico





O nome denominado ecológico e ufológico se dá pelo local conter aventuras e turismo de experiência com a natureza e com o céu. O caminho do Tape Aviru, no Paraguai, fica no Cerro Yaguarón e contempla muitas histórias e lendas sobre os guaranis que por ali podem ter passado.





Para o presidente de Dakila Pesquisas, esse projeto representa uma revolução à população e o turismo local. “Apesar de ser uma história antiga, poucas pessoas a conhecem. O Tape Aviru deixa marcas do passado que são relevantes e ajudam a descobrir de onde viemos, quais as nossas raízes culturais e muito mais. Virou um ponto de pesquisa e de turismo que vai despertar o interesse pela história da região”, afirma Urandir Fernandes de Oliveira.





Félix Sánchez, secretário de turismo da cidade de Luque espera que depois da pandemia e com a realização desse evento o turismo na região aumente gradativamente. “Atualmente nossas atividades turísticas estão com aproximadamente 30% de efetividade. Com o lançamento do Tape Aviru nossa expectativa é que essa porcentagem vá para 50%. É muito importante que as pessoas apoiem este tipo de ação porque o turismo é um dos pontos que mais movimentam e geram recursos para o país”.





Beatriz Arrúa de Martínez, diretora de cultura Luque, também demonstrou interesse e curiosidade na atração do Tape Aviru. “De fato é uma experiência que poucas pessoas conhecem, uma atração que faz a gente pensar o que é a vida, a natureza - sobretudo as belezas do Paraguai e as nossas culturas”.





Tape Aviru Experience





Se conhecer a história por meio de buscas na internet já é muito interessante, imagine vivenciar essa experiência de conhecer pessoalmente e fazer os próprios registros da natureza, dos traços deixados pelos antigos habitantes e contemplar um céu estrelado espetacular. A trilha além de conter uma vista única, possui um turismo de experiência diferenciado com monumentos e encenações que contam as lendas da região.





O Tape Aviru Experience, organizado por Dakila Pesquisas, irá realizar em outubro e desse ano a primeira expedição que busca facilitar aos turistas o acesso ao Cerro Yaguarón. Para saber mais informações e se inscrever nesse tour entre em contato pelas redes sociais. Instagram: @tapeavirupy e Facebook: Tapé Aviru Py.





ASSECOM





***