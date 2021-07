Sul-mato-grossenses entram em ação na Olimpíada de Tóquio-2021

Após o adiamento devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a Olimpíada de Tóquio-2021, no Japão, já começou. A cerimônia oficial de abertura acontece na sexta-feira (23), no Estádio Olímpico, na capital japonesa, a partir das 7 horas (horário de MS). No entanto, atletas de algumas modalidades já entram em ação antes mesmo de a chama olímpica ser acesa, nesta quarta-feira (21), como o futebol, remo, softbol e hipismo.





Dois desportistas de Mato Grosso do Sul integram a delegação brasileira em busca de medalhas no maior e mais esperado evento esportivo do planeta. O nadador Leonardo de Deus e o judoca Rafael Silva, o “Baby”, vão representar o Brasil na Olimpíada, que segue até o dia 8 de agosto.





Além destes, mais duas atletas merecem ser mencionadas. Aléxia Nascimento foi convocada pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ) como atleta de apoio e auxiliará na preparação final dos judocas que pisarão oficialmente nos tatames. A zagueira Bruna Benites, nascida em Cuiabá (MT), é sul-mato-grossense de coração, desenvolveu boa parte de sua carreira em Campo Grande (MS) e estará com a seleção verde e amarela de futebol feminino na briga pelo ouro inédito.





“Baby”: de olho na terceira medalha olímpica





Rafael Silva





O judô brasileiro contará nos tatames com o talento de Rafael Carlos da Silva, carinhosamente conhecido como “Baby”, pela categoria peso-pesado (acima de 100 kg), sendo um dos favoritos ao pódio. Natural de Campo Grande (MS), o atleta foi criado em Rolândia, no interior do Paraná, onde passou toda a infância e começou a praticar a modalidade aos 15 anos de idade.





O judoca de 34 anos é um dos veteranos da equipe e vai para sua terceira Olimpíada, atrás da terceira medalha. Em Londres-2012, Baby conquistou o bronze, primeira medalha da história dos pesados e a única do judô masculino naquela edição. Na Rio-2016, o sul-mato-grossense voltou a subir no pódio olímpico, assegurando outro bronze.





Em Tóquio, Rafael Silva estreia no dia 29 de julho, às 22h (de MS), nas preliminares. As repescagens, semifinais, disputas por bronze e finais serão realizadas na manhã seguinte, a partir das 4h (de MS). No dia 30, o atleta ajudará o Brasil na luta por equipes mistas, com disputas marcadas para os mesmos horários.





“Para mim, parece que é a primeira Olimpíada. Primeiro, porque cada Olimpíada é diferente. E essa, no meio dessa questão de pandemia, uma série de protocolos, de regras, então estou me adaptando a tudo isso. É uma sensação de estar sendo tudo novo”, disse o campo-grandense, em entrevista ao site da CBJ.





Aléxia Nascimento: promessa para as próximas edições





Aléxia Nascimento





Com apenas 18 anos, Aléxia Vitória Vilhalba Souza Nascimento está concentrada na cidade japonesa de Hamamatsu com a equipe de judô, como atleta de apoio (sparring). Ela ajuda na preparação dos judocas que vão lutar, em especial de Gabriela Chibana, da sua categoria de peso, a ligeiro (até 48 kg).





A beneficiária do Bolsa Atleta, programa do Governo do Estado, coordenado pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), é esperança de medalha para o Brasil nas próximas edições da competição global e já vem sendo preparada pela CBJ nos últimos anos, pensando na renovação dos judocas.





Em solo japonês, a campo-grandense vai ganhar experiência para os ciclos olímpicos futuros: Paris-2024 e Los Angeles-2028. “Estar em Tóquio é a realização de um sonho, mesmo não sendo pra lutar, como atleta de apoio. O sentimento é de muita gratidão, vou ganhar muita experiência com a vivência olímpica e levar para a vida toda”, expressa.





Léo de Deus: o “dono” dos 200m borboleta brasileiro





Leo de Deus





Leonardo Gomes de Deus, mais conhecido apenas como Léo de Deus no meio esportivo, é o “dono” dos 200 metros no estilo borboleta da seleção olímpica brasileira de natação. O nadador de 30 anos nasceu em Campo Grande (MS), mas por ser filho de militar percorreu e morou em diversas cidades do país.





Hoje, é um dos mais experientes entre os 26 nadadores brasileiros que estão no Japão. Esta é sua terceira participação de Jogos Olímpicos da carreira (Londres-2012 e Rio-2016 as anteriores). O atleta de Mato Grosso do Sul classificou-se em abril deste ano, após obter índice em período de treinamento realizado no Rio de Janeiro (RJ).





Em Londres-2012, chegou à semifinal dos 200 metros costas e terminou na 13ª posição, além do 21º lugar nos 200 metros borboleta. Quatro anos depois, no Rio de Janeiro, quebrou o recorde brasileiro nos 200m costas, com o tempo de 1min57s e avançou para a semifinal. Depois, acabou não repetindo o desempenho e encerrou em 13º.





Léo de Deus entra na piscina no dia 26 de julho, às 6h29 (de MS), para a disputa das eliminatórias dos 200m borboleta. As semifinais ocorrerão no mesmo dia, às 22h35 (de MS) e as finais em 27 de julho, às 21h49 (de MS). A expectativa inicial é que o atleta brasileiro consiga vaga entre os oito melhores, algo até então inédito em sua trajetória.





Mesmo veterano em Jogos Olímpicos, o nadador de Campo Grande (MS) admite o nervosismo às vésperas de entrar na água, no Centro Aquático de Tóquio. “O frio na barriga é o mesmo daquele que senti em Londres, quando era um menino. Porém, agora me sinto na minha melhor forma física e mental e pronto para fazer a melhor Olimpíada da minha carreira”, disse em entrevista coletiva promovida pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB).





Bruna Benites: sul-mato-grossense de coração





Bruna Benites



Em Tóquio-2021, o Brasil tem a missão de conquistar a primeira medalha olímpica no futebol feminino. Desafio este que conta com os desarmes de Bruna Beatriz Benites Soares na defesa. Nascida em Cuiabá, capital do estado vizinho ao Norte, a zagueira de 35 anos foi revelada no futebol sul-mato-grossense, com a camisa do Esporte Clube Comercial.





Ela morou em Campo Grande (MS) com a família e cursou fisioterapia na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) e, por isso, é considerada uma sul-mato-grossense de coração. Com a “Amarelinha”, foi campeã da Copa América de 2014, além de colecionar os títulos da Libertadores da América e Mundial de Clubes do mesmo ano. Tóquio-2021 será sua terceira Olimpíada consecutiva. Atualmente, a defensora veste as cores do Sport Club Internacional, de Porto Alegre (RS).





O futebol é um dos únicos esportes que começaram antes da abertura oficial da Olimpíada em Tóquio. A bola já rolou e o Brasil estreou com goleada por 5 a 0 diante da China, nesta quarta-feira (21), com Bruna Benites de titular, pela primeira rodada da fase de grupos. O grupo F ainda conta com Holanda e Zâmbia, adversários que a seleção tupiniquim enfrenta em 24 e 27 de julho, às 7h e 7h30 (de MS), respectivamente.





Lucas Castro, Fundesporte