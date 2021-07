Solenidade governamental que liberou 36 milhões em emendas teve a assinatura de Flávio Moura que representou seu pai ex-deputado Cabo Almi

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB), promoveu solenidade de assinatura para a liberação das emendas parlamentares estaduais, referentes ao exercício de 2020 e, convidou o empresário Flávio Moura, filho do ex-deputado estadual Cabo Almi do PT para assinar como testemunha e, ao mesmo tempo homenagear o parlamentar que faleceu no dia 24 de maio, vítima de complicações da Covid-19 no hospital da Cassems em Campo Grande.





O ato solene aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (14) no auditório da governadoria, no Parque dos Poderes e contou com a presença dos deputados estaduais e outras autoridades. Vale ressaltar que, o evento foi restrito, em razão da pandemia e a obrigatoriedade do distanciamento social.





O valor global das emendas é de 36 milhões de reais, sendo que o Cabo Almi destinou o valor de 1.5 (um milhão e meio) de reais para vários municípios do Estado e muitas entidades ligadas a educação, a assistência social e a saúde. Esses recursos serão liberados paulatinamente e a sua destinação e execução acompanhadas pelo deputado estadual Amarildo Cruz (PT), que assumiu a suplência com a vacância do mandato deixada por Cabo Almi.





Finalmente, Flávio Moura disse estar muito triste pela repentina ausência do pai que era muito presente em sua vida, mas ao mesmo tempo se diz satisfeito por acompanhar de perto as ações políticas e sociais iniciadas pelo seu pai Cabo Almi, que fazia tudo diuturnamente com muito prazer.





ASSECOM