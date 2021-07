Sol predomina e tempo continua seco em todo Estado neste domingo

A umidade relativa do ar continua muito baixa em toda região Centro-Oeste do País. Em Mato Grosso do Sul o tempo segue sem grandes mudanças e o domingo (11) será de tempo firme com predomínio de sol em todas as áreas.





A tendência é que os níveis de umidade do ar fiquem abaixo de 20% durante a tarde. A recomendação de especialistas é tomar bastante água e adotar cuidados como umidificar ambientes, usar soro fisiológico nas narinas, e redobrar atenção com idosos e crianças.





Será mais um dia com grande amplitude térmica, conforme a meteorologia as temperaturas podem registrar mínima de 11°C e a máxima pode chegar aos 35°C na região pantaneira.





Em Campo Grande o domingo será de tempo claro com névoa seca. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para a madrugada é de 17°C e durante a tarde máxima de 30°C.





Por: Mireli Obando