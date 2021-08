SIDROLÂNDIA| Ex-vereador, Professor Tadeu morre vítima de AVC

Ele foi secretário de governo na gestão interina da atual prefeita Vanda Camilo (PP)

Professor Tadeu foi vereador de Sidrolândia por dois mandatos

O ex-vereador de Sidrolândia e ex-diretor de escola estadual, Carlos Tadeu Henrique do Carmo, popularmente conhecido como professor Tadeu, morreu neste sábado (31) vítima de complicações de um AVC (Acidente Vascular Cerebral).





Ele tinha 67 anos e atuou no município como vereador pelo MDB durante dois mandatos. Nas redes sociais, o ex-deputado estadual Junior Mochi prestou homenagem ao colega. “Hoje pela manhã recebi a triste notícia do falecimento do meu amigo, o ex-vereador Professor Tadeu”.





Ele foi vereador por dois mandatos, época em que fortaleceu a amizade com Mochi. “Neste momento doloroso, externo meus sentimentos e me solidarizo com os seus familiares. Sem dúvidas ele foi um excelente professor, amigo e um político exemplar”.





A Câmara Municipal de Sidrolândia decretou luto oficial de três dias pela morte de Professor Tadeu. Ele foi secretário de governo na gestão interina da atual prefeita Vanda Camilo (PP).





O deputado estadual Renato Câmara (MDB) também prestou homenagem ao Professor Tadeu. "Desejo os mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos do Vereador Professor Tadeu. Ele foi vereador e secretário de governo em Sidrolândia. Que Deus conforte os corações de todos neste momento".





O local do velório será neste sábado (31), na Escola Estadual Sidrônio Antunes de Andrade, das 14h às 17h.





Fonte: Midiamax

Por: Renata Volpe