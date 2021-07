Senador Nelsinho Trad conquista R$ 800 mil para obras de asfalto em Porto Murtinho

senador Nelsinho Trad (PSD/MS)

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) conquistou a liberação de R$ 800 mil, da Superintendência do Desenvolvimento Regional do Centro Oeste (SUDECO), nessa quinta-feira para o município de Porto Murtinho executar obras de pavimentação asfáltica e drenagem na Avenida 15 de novembro. “São duas emendas, cada uma de R$ 400 mil, uma da época do governador Reinaldo Azambuja quando era deputado e a outra do deputado Vander Loubet”, comentou o senador Nelsinho Trad.





Segundo o prefeito de Porto Murtinho, Nelson Cintra (PSDB), eram emendas de 2014. “O município aguardava há muito tempo e nem tinha mais expectativas de que seriam pagas, agradeço ao senador Nelsinho Trad pelo empenho em nos ajudar”, comentou o prefeito.





De acordo com a liberação da Sudeco, R$ 400 mil serão destinados para pavimentação e drenagem da Avenida 15 de Novembro, no trecho entre a Rua Pedro Celestino e Rua 13 de Junho. Já os outros R$ 400 mil, também na Avenida 15 de Novembro, entre a Rua 13 de Junho até o canal de macro drenagem, paralelo à Rua Um. “Já foi dada a ordem de serviço e pretendemos terminar o mais rápido possível a conclusão desse asfalto”, disse o prefeito Nelson Cintra.





Em 2 anos e seis meses, o senador Nelsinho Trad conseguiu para Porto Murtinho a liberação de R$ 1,4 milhão de recursos federais. Desses, R$ 170 mil do FNDE, R$ 100 mil da Saúde, R$ 239 mil da Funasa, R$ 108 mil do MDR e R$ 800 mil da Sudeco. “Os recursos da Funasa também eram antigos e, se não fosse o senador, estariam perdidos. Temos muita gratidão ao senador Nelsinho e sua equipe”, destacou o prefeito Nelson Cintra. ​





ASSECOM