SED-MS confirma volta às aulas presenciais a partir de 2 de agosto na rede pública

Após anúncio do retorno presencial, a SED-MS (Secretaria de Estado de Educação) publicou no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (12), a volta às aulas, a partir de 2 de agosto, com escalonamento de estudantes.

Conforme a publicação, no período de 19 a 30 de julho de 2021m a escola/centro deverá proceder à oferta das aulas não presenciais por meio das APCs (Atividades Pedagógicas Complementares).

As aulas presenciais, com escalonamento semanal dos estudantes da REE/MS, conforme o caso, observarão as recomendações acerca dos graus de risco do Prosseguir para os municípios.

I – Grau extremo - Bandeira Cinza: até 30% dos estudantes em sala;

II – Grau alto - Bandeira Vermelha: até 50% dos estudantes em sala;

III – Grau médio - Bandeira Laranja: até 70% dos estudantes em sala;

IV – Grau tolerável - Bandeira Amarela: até 90% dos estudantes em sala;

V – Grau baixo - Bandeira Verde: 100% dos estudantes em sala.

Compete à Direção Escolar a organização do escalonamento dos estudantes para o retorno às aulas presenciais, e outras providências que necessárias forem, conforme orientação expedida pela Secretaria de Estado de Educação.









Fonte: Midiamax

Foto: Marcos Ermínio