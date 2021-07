SANTA RITA DO PARDO| Novo quartel dos Bombeiros no Município diminui tempo de socorro em 1 hora

Além de dar mais agilidade no socorro, novo quartel faz dois atendimentos à população

©EDEMIR RODRIGUES

Com 17 militares, um caminhão de incêndio e uma ambulância, o quartel do Corpo de Bombeiros Militar em Santa Rita do Pardo foi inaugurada nesta terça-feira (20) pelo governador Reinaldo Azambuja. Mas antes mesmo de ser entregue, a unidade já fez dois atendimentos à população: combate a incêndio florestal e socorro a um cidadão.





Oficialmente, o telefone 193 foi ativado na cidade a meia noite de hoje (20), mas ontem à noite (19), antes do número começar a funcionar, os militares foram chamados para dois tipos de serviço, conforme explica o tenente-coronel Leandro Arruda. “Foram duas ocorrências: um incêndio na área rural, em uma mata próxima, e o atendimento especializado a um homem que estava com crise de ansiedade e foi levado para a unidade de saúde”, revela.

Tenente-coronel Leandro Arruda ©EDEMIR RODRIGUES

Para o militar, com a ativação do serviço militar na cidade as ocorrências vão surgir naturalmente. “Existia uma demanda reprimida e a própria comunidade dava um jeito. Agora, os atendimentos vão ocorrendo de forma natural, desde ataques de abelhas aos incêndios florestais”, exemplifica.





O quartel dos Bombeiros em Santa Rita do Pardo foi construído por meio de parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal. Antes da unidade, militares de Bataguassu atendiam a cidade, o que dava um tempo resposta de até uma hora. Agora, o serviço militar da mais segurança à população das áreas urbana e rural.





Ao todo, R$ 1,8 milhão foi investido na ativação dos bombeiros na cidade. O recurso é oriundo de verba indenizatória da Cesp (Companhia Energética de São Paulo). A Prefeitura aplicou R$ 150 mil no terreno, R$ 685,8 mil na edificação do prédio, R$ 780 mil na aquisição de uma viatura ABTF e R$ 263 mil em uma viatura UR.





Em contrapartida, o Governo do Estado garantiu o efetivo de 17 bombeiros militares e o custeio da 2ª Seção de Bombeiros de Santa Rita do Pardo (2ª SB), subordinada ao 17º Subgrupamento de Bombeiros Militar de Bataguassu (17ºSGBM).





Conforme o tenente-coronel Arruda, a unidade dos Bombeiros em Santa Rita vai facilitar o atendimento à população de cerca de 7,9 mil pessoas (IBGE 2020), melhorando o tempo resposta e o deslocamento nas ocorrências e atividades de fiscalização.





Prédio





2ª Seção de Bombeiros de Santa Rita do Pardo (2ª SB), subordinada ao 17º Subgrupamento de Bombeiros Militar de Bataguassu (17ºSGBM) ©EDEMIR RODRIGUES

Com 355,43 m³ de área construída, a sede da 2ª SB/17º SGBM possui alojamentos (masculino, feminino e de oficiais), cozinha, área de serviço, pátio/garagem para viaturas, depósito, sala de comando, sala rádio, administração, recepção e banheiros. Todo o mobiliário do quartel foi adquirido com recursos de R$ 1 milhão.





De acordo com o plano de expansão do Corpo de Bombeiros, novos quartéis devem ser instalados em Bonito, Bela Vista, Anaurilândia e Rio Brilhante. Além de Campo Grande, o Corpo de Bombeiros Militar atua estrategicamente em 25 municípios do Estado.





Por: Bruno Chaves