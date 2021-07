RIO BRILHANTE| Prefeito denuncia própria equipe por corrupção

Outros desvios – Lucas Foroni, 26, prefeito mais jovem de Mato Grosso do Sul, disse que além do desvio através do posto de Nova Alvorada do Sul, a auditoria interna também apurou gastos suspeitos em outras empresas por meio do mesmo esquema.





Estão sendo investigadas compras de peças e serviços em outra empresa de Nova Alvorada do Sul, onde nenhuma máquina ou viatura de Rio Brilhante foi levada para manutenção.





Também são investigados gastos feitos em empresa de Dourados, para onde o deslocamento de máquinas para manutenção é rara e os valores são sempre bem abaixo daqueles apontados na auditoria. A investigação inclui também gastos feitos em duas empresas de Campo Grande.





Lucas Foroni disse que já acionou a Taurus e manterá reunião com representantes da empresa na semana que vem. A reportagem ainda não conseguiu contato com os dois ex-servidores.