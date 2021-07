Quinta-feira começa com geada em ao menos 26 municípios de MS, diz meteorologista

Rio Brilhante e Iguatemi registraram temperaturas negativas.

Geada na área rural, entre Campo Grande e Sidrolândia — Foto: Ivanildo Nóbrega/Arquivo Pessoal

Esta quinta-feira (29), começou com geada em ao menos 26 municípios de Mato Grosso do Sul, de acordo com informações do meteorologista Natálio Abrahão, com base nas análises de dados dos equipamentos de medição de temperatura.





Entre os municípios que registraram geada estão Ponta Porã, Iguatemi, Aral Moreira, Campo Grande, Sidrolândia e Rio Brilhante, onde foi registrada a menor temperatura do estado: -1,1°C , com sensação de -6°C.

Gelo entre Campo Grande e Sidrolândia nesta quinta-feira — Foto: Ivanildo Nóbrega/Arquivo Pessoal

Iguatemi foi outra cidade que teve temperatura negativa: -0,6°C, com sensação de -5°C. Dourados, Ivinhema, Aral Moreira, Santa Rita do Pardo e Itaquiraí também registraram sensação térmica negativa.





Em Campo Grande, a menor temperatura foi de 2,7°C, com sensação de 0°C. A máxima não deve ultrapassar 15°C. Nessa quarta-feira (28), a capital sul-mato-grossense teve o dia mais frio em quatro anos.





Próximos dias





Céu com poucas nuvens em Campo Grande nesta quinta-feira — Foto: Débora Ricalde/G1 MS

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta mais dias frios em Mato Grosso do Sul, com leve aumento de temperatura. Para Campo Grande, a previsão é de termômetros entre 5°C e 20°C na sexta-feira (30); entre 5°C e 24°C no sábado (31) e entre 13°C e 26°C no domingo (1º).





Para Ponta Porã, a previsão é de temperaturas entre 1°C e 17°C na sexta; entre 7°C e 20°C no sábado e entre 10°C e 22°C no domingo.





Em Bonito, destino turístico do estado, a sexta-feira deve ser de temperaturas entre 3°C e 20°C; o sábado entre 9°C e 23°C e o domingo, entre 12°C e 25°C.