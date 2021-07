Quarta-feira com céu de brigadeiro e grande amplitude térmica em todo Estado

O tempo segue sem grandes mudanças na região Centro-Oeste do Brasil. A formação de um bloqueio atmosférico impede o avanço de frentes frias pela região, por isso o tempo continua seco, com umidade relativa do ar em estado de alerta e temperaturas altas no período da tarde.





As condições de tempo em Mato Grosso do Sul são de tempo claro, sem nuvens, com predomínio de sol e o tempo seco.





Os níveis de umidade relativa do ar podem ficar abaixo dos 20% durante a tarde. Além do desconforto nos olhos, boca e nariz, a tempo seco provoca o ressecamento da pele, e oferece risco de incêndios florestais e também à saúde.





A previsão é de uma quarta-feira com grande amplitude térmica, com mínima de 10°C e máxima de 34°C entre a região sudoeste e pantanal.





Em Campo Grande o sol brilha forte, e a tarde pode ter névoa seca, segundo estimativa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Temperatura mínima de 14°C e máxima de 29°C na capital e umidade relativa do ar entre 70% a 20%.





Por: Mireli Obando