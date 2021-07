Professoras dão dicas de como organizar o ambiente de casa para aulas online das crianças pequenas

A pandemia impôs um novo modo de aprender e interagir com os amigos e professores em que computador, o celular e os tablets se tornaram instrumentos necessários para o acesso às aulas e acompanhamento dos conteúdos ministrados na escola. “A parceria família e escola sempre foi muito importante e nesses tempos de pandemia têm sido fundamental para tornar o aprendizado efetivo e prazeroso para a criança”, diz a professora da Escola Sesc Horto, Fernanda Eimer de Hollanda Naglis.





A docente Rosimar Dias Rosa observa que, neste contexto, a criança precisa de um ambiente em casa onde possa realizar as suas atividades com um melhor aproveitamento, organizado com materiais que facilitem as atividades.





Confira dicas elaboradas pelas professoras de como organizar a rotina de estudos para a criança até 6 anos de idade.





1- Espaço organizado – Escolha um espaço na casa onde possa manter o material de uso diário da criança nas atividades da escola. Se possível, um lugar mais arejado e com claridade e conforto, com os materiais básicos que usa diariamente, estojo com lápis grafite, borracha, lápis de cor, canetinhas, giz de cera, cola e giz de cera, cadernos, livros.





2- Rotina – A rotina traz segurança para a criança. Como ainda não sabem ler, é possível montar um quadro de rotinas com desenhos feitos pela própria criança, indicando, por exemplo, hora de estudar, hora de brincar de blocos pedagógicos, hora do lanche. Isso faz o ato de estudar em casa ficar menos impactante e mais próximo do rotina da escola.





3- Escutar a criança – Escutar a criança em todos os momentos que se manifesta é muito importante, pois durante o desenvolvimento das atividades ela demonstra como ela está se sentindo e como está aprendendo. E escutar os sentimentos da criança faz parte do seu processo de aprendizagem.





4- Lembranças da escola – Converse sempre com a criança sobre a





importância da rotina escolar e do desenvolvimento das atividades. Procure fazer com que ela se lembre dos colegas da escola, das professoras e dos ambientes escolares, para que, no retorno, reconheça o espaço escolar.





5- Acompanhamento Familiar – Durante as aulas on-line é importante que algum adulto acompanhe a criança para auxiliar quando necessário no desenvolvimento das atividades. Aliando as dicas ao diálogo entre a família e a escola, a adaptação das crianças à mudança de rotina ocorrerá de forma menos impactante na vida dos pequenos estudantes.





Por: Neusa Pavão