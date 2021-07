Primeiro fim de semana de junho será de tempo firme e seco em todo Estado

O primeiro final de semana de julho em Mato Grosso do Sul será de tempo estável. O sábado (03) será de céu claro com predomínio de sol e tempo seco.





A madrugada ainda será fria, mas o sol brilha forte ao longo do dia em todas as áreas e não chove.





Uma massa de ar seco segue atuando, contribuindo para a baixa umidade relativa do ar. Os índices podem atingir níveis abaixo de 30%, considerado estado de atenção a saúde.





O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu aviso de perigo para baixa umidade, que aumenta risco de incêndios florestais e à saúde, além de ressecar a pele e provocar desconforto nos olhos, boca e nariz.





As recomendações básicas são: tomar bastante agua, evitar esforço físico, evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, usar hidratante corporal e umidificar o ambiente.





A madrugada pode registrar temperatura mínima de 7°C e a máxima pode chegar aos 33°C na região pantaneira.





Em Campo Grande, o tempo fica firme com predomínio de sol. As temperaturas podem variar entre 14°C a 28°C ao longo do dia.





Por: Mireli Obando