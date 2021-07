Presidente da Alems visita Butantan e solicita doses extras da vacina contra a Covid-19 a MS

Paulo Corrêa ainda visitou a Alesp e a sede do governo paulista





O presidente da Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), Paulo Corrêa (PSDB), esteve em São Paulo, na última quarta-feira (21), para visitar a sede do Instituto Butantan e solicitou ao governador de São Paulo, João Doria (PSDB), doses extras da Coronavac ao Estado.





Em visita à sede do Instituto, o deputado pôde conhecer de perto o processo de produção do imunizante, bem como da ButanVac, primeira vacina produzida integralmente no Brasil, e que já obteve autorização da Anvisa para testes.





Além da visita ao Butantan, Paulo Corrêa também cumpriu agenda oficial na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo). O deputado foi recebido pelo presidente da Casa de Leis paulista, Carlão Pignatari (PSDB). Pignatari esteve em Campo Grande no início deste mês e também visitou a Alems.





Corrêa esteve na sede do governo paulista, no Palácio dos Bandeirantes, a pedido de Doria. Segundo Corrêa, a agenda em São Paulo foi produtiva. “Pudemos estreitar laços em benefício da população de ambos estados, ainda mais nesse momento que vivemos, onde a colaboração e o trabalho conjunto pelo bem do Brasil é que vão nos fazer superar os enormes desafios que temos pela frente”, disse.