Prazo para efetivar matrículas processos seletivos da UEMS chega ao fim nesta segunda

Candidatos aprovados em um dos cinco processos seletivos ativos da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) têm até às 23h59 desta segunda-feira (19) para efetivar a matricula.





Os processos seletivos são: Administração Pública EAD (UAB-UEMS); Vestibular UEMS 2021 (PSV-UEMS-2021), Seletivo Permanente UEMS 2021 (PSP-UEMS-2021) e Seletivo Permanente - Vagas Remanescentes - Histórico Escolar (PSPVRHE 2021).





As matrículas dos Editais abaixo especificados serão realizadas de forma remota, via e-mail indicado nos Anexos I de cada Edital. Seguem os links dos editais:





EDITAL Nº 061/2021/DRA/UEMS DE 14 DE JULHO DE 2021 - 5ª CHAMADA DE CANDIDATOS/AS CLASSIFICADOS/AS NO PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR UEMS 2021 (PSV-UEMS-2021) E NO PROCESSO SELETIVO PERMANENTE UEMS 2021 (PSP-UEMS-2021) NOS SISTEMAS DE CONCORRÊNCIA DE VAGAS GERAIS, NEGROS/AS, INDÍGENAS E RESIDENTES DO MATO GROSSO DO SUL PARA EFETUAREM MATRÍCULA NO CURSO DE MEDICINA, NA MODALIDADE PRESENCIAL DA UEMS.





EDITAL Nº 062/2021/DRA/UEMS DE 14 DE JULHO DE 2021 - 6ª CHAMADA DE CANDIDATOS/AS CLASSIFICADOS/AS NO PROCESSO SELETIVO PERMANENTE UEMS 2021 (PSP-UEMS-2021) NO SISTEMA DE CONCORRÊNCIA DE VAGAS RESERVADAS PARA NEGROS/AS A EFETUAREM MATRÍCULA NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO, NA MODALIDADE PRESENCIAL, DA UEMS.





EDITAL Nº 063/2021/DRA/UEMS DE 14 DE JULHO DE 2021 - 2ª CHAMADA DE CANDIDATOS/AS CLASSIFICADOS/AS NO PROCESSO SELETIVO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ENEM / HISTÓRICO ESCOLAR), BACHARELADO, UAB/UEMS 2021, MODALIDADE A DISTÂNCIA, NO SISTEMA DE CONCORRÊNCIA DE VAGAS RESERVADAS PARA NEGROS/AS PARA EFETUAREM MATRÍCULA NO CURSO DE GRADUAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, DA UEMS.





EDITAL Nº 065/2021/DRA/UEMS DE 14 DE JULHO DE 2021 - 3ª CHAMADA DE CANDIDATOS/AS CLASSIFICADOS/AS NO PROCESSO SELETIVO PERMANENTE UEMS 2021 – VAGAS REMANESCENTES – HISTÓRICO ESCOLAR (PSPVRHE-UEMS-2021) NOS SISTEMAS DE CONCORRÊNCIA DE VAGAS PARA NEGROS/AS A EFETUAREM MATRÍCULA NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO, NA MODALIDADE PRESENCIAL, DA UEMS.





As matrículas do Edital abaixo especificado serão realizadas de forma remota, via e-mail indicado nos Anexos I do Edital até às 23h59 do dia 21 de julho de 2021.





EDITAL Nº 064/2021/DRA/UEMS DE 14 DE JULHO DE 2021 - 3ª CHAMADA DE CANDIDATOS/AS CLASSIFICADOS/AS NO PROCESSO SELETIVO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ENEM/ HISTÓRICO ESCOLAR), BACHARELADO,UAB/UEMS 2021, MODALIDADE A DISTÂNCIA, NOS SISTEMAS DE CONCORRÊNCIA DE VAGAS GERAIS, INDÍGENAS E RESIDENTES DO MATO GROSSO DO SUL PARA EFETUAREM MATRÍCULA NO CURSO DE GRADUAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, DA UEMS.





Em caso de dúvida após a leitura do edital, entre em contato com a equipe da Divisão de Ingresso Discente (DIND). E-mail: dind@uems.br; Telefone: 67 3902-2516 | Horário de Atendimento: 07:30 às 11:30 - 12:30 às 16:30





